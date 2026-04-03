Средно 22,90 месеца стаж се купува за пенсия

За втора поредна година хората, които откупуват стаж за пенсия, намаляват. Тази възможност миналата година са използвали 4148 излизащи в пенсия българи при 4535 души през 2024 г., показват данни на Националния осигурителен институт, публикувани през седмицата. Това е значително по-малко в сравнение с 2023 г., когато стаж са купили 4707 българи.

Средният откупен период е 22,90 месеца. Това е съвсем малко увеличение спрямо 2024 г., когато средният период беше 22,81 месеца. Въпреки че хората намаляват, приходът от откупуването на стаж се увеличава – през 2025 г. е бил 36,447 млн. лв. при 31,95 млн. лв. за 2024 г.

Откупуването на стаж за пенсия е възможно по две линии. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж.

Цената на стажа зависи от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Това прави липсата на бюджет много изгодна за желаещите да си платят – минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се в момента е на миналогодишното си ниво, тъй като нямаме нови бюджетни закони. Сумата е 109,03 евро за месец, докато след като най-сетне се появи бюджет, тя ще се увеличи на 122,80 евро на месец, защото минималният осигурителен доход ще се изравни с минималната заплата (620,20 евро). В момента той е все още равен на миналогодишната минимална заплата – 550,66 евро. С други думи, ако човек смята да си купи като стаж времето на следването, то е препоръчително да изпревари новия парламент.

Тази година за пенсиониране в трета категория труд са необходими 36 г. и 10 месеца стаж за жените и 39 г. и 10 месеца стаж за мъжете. Възрастта е съответно 62 г. и 6 месеца за жените и 64 г. и 9 месеца за мъжете. Когато човек не може да събере необходимия стаж за пенсия, той е принуден да чака до навършването на 67-годишна възраст, за да се пенсионира, като в този случай изискването е минимум 15 г. действителен стаж.