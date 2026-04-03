Средно 22,90 месеца стаж се купува за пенсия

В момента цената все още е ниска заради липсата на бюджет

04 Апр. 2026
Липсата на бюджет е изгодна за хората, които искат да откупят периоди от следването си за стаж.
Липсата на бюджет е изгодна за хората, които искат да откупят периоди от следването си за стаж.

За втора поредна година хората, които откупуват стаж за пенсия, намаляват. Тази възможност миналата година са използвали 4148 излизащи в пенсия българи при 4535 души през 2024 г., показват данни на Националния осигурителен институт, публикувани през седмицата. Това е значително по-малко в сравнение с 2023 г., когато стаж са купили 4707 българи.

Средният откупен период е 22,90 месеца. Това е съвсем малко увеличение спрямо 2024 г., когато средният период беше 22,81 месеца. Въпреки че хората намаляват, приходът от откупуването на стаж се увеличава – през 2025 г. е бил 36,447 млн. лв. при 31,95 млн. лв. за 2024 г.

Откупуването на стаж за пенсия е възможно по две линии. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж.

Цената на стажа зависи от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Това прави липсата на бюджет много изгодна за желаещите да си платят – минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се в момента е на миналогодишното си ниво, тъй като нямаме нови бюджетни закони. Сумата е 109,03 евро за месец, докато след като най-сетне се появи бюджет, тя ще се увеличи на 122,80 евро на месец, защото минималният осигурителен доход ще се изравни с минималната заплата (620,20 евро). В момента той е все още равен на миналогодишната минимална заплата – 550,66 евро. С други думи, ако човек смята да си купи като стаж времето на следването, то е препоръчително да изпревари новия парламент.

Тази година за пенсиониране в трета категория труд са необходими 36 г. и 10 месеца стаж за жените и 39 г. и 10 месеца стаж за мъжете. Възрастта е съответно 62 г. и 6 месеца за жените и 64 г. и 9 месеца за мъжете. Когато човек не може да събере необходимия стаж за пенсия, той е принуден да чака до навършването на 67-годишна възраст, за да се пенсионира, като в този случай изискването е минимум 15 г. действителен стаж.

