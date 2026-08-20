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БАБХ удари популярен пазар на производители на Юндола

Конфискувани са над 2 тона храни без документи за произход

Днес, 15:47
Инспекторите са констатирали неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на слънце.
Инспекторите са констатирали неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на слънце.

Над 2 тона храни без документи за произход е установила проверка на нерегламентиран пазар на Юндола, община Велинград. Инспекцията е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите.

При проверката е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните. Те обаче са честа гледка в тази местност и привличат вниманието на много туристи, които спират да пазаруват край пътя.

Продуктите са били без етикети и информация за произход. Липсвали са и документи, удостоверяващи тяхната проследимост.

Инспекторите са констатирали и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Установените количества са насочени за унищожаване по установения ред. На търговците са са съставени актове за административни нарушения.

От БАБХ уведомиха, че продължават проверките си за незаконна търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.

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БАБХ, проверки на БАБХ

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