Мая Манолова подхвана и банковите такси

FB/Мая Манолова Мая Манолова обича шумните акции. Една от инициативите й беше за бойкот на супермаркетите. Бойкотът така и не се получи.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви, че се захваща и с банковите такси. КЗП има нов началник - Мая Манолова, която е известна с енергията си и с шумните си акции.

Инспекторите на КЗП ще изискат от банките информация за промените в тарифите им от 1 януари 2025 г. до момента. Ако има увеличени такси, за тях ще се иска икономическа обосновка.

Фокусът ще е върху масовите потребителски такси - за откриване и поддържане на разплащателна сметка, теглене и внасяне на пари в брой, преводи, обслужване на дебитни и кредитни карти и др.

По принцип банките имат право да увеличават таксите си, стига да спазват изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи. Ако ще прави промени в тарифата, банката е длъжна поне два месеци по-рано да извести клиентите си. Ако потребителят не е съгласен да плаща по-високи такси, има право да поиска прекратяване на договора.

Не е ясно какво очаква да постигне Мая Манолова с този своеобразен "преглед" на тарифите на банките и специално на промените в таксите.

До момента всички старания на контролните органи, вкл. КЗП, да преследват "необосновано" и "прекомерно" оскъпяване на стоки и услуги са основно "много пара в свирката".