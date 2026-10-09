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Мая Манолова подхвана и банковите такси

Инспектори на КЗП ще се заровят в промените в тарифите от 1 януари 2025 г. досега

Днес, 18:48
Мая Манолова обича шумните акции. Една от инициативите й беше за бойкот на супермаркетите. Бойкотът така и не се получи.
FB/Мая Манолова
Мая Манолова обича шумните акции. Една от инициативите й беше за бойкот на супермаркетите. Бойкотът така и не се получи.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви, че се захваща и с банковите такси. КЗП има нов началник - Мая Манолова, която е известна с енергията си и с шумните си акции. 

Инспекторите на КЗП ще изискат от банките информация за промените в тарифите им от 1 януари 2025 г. до момента. Ако има увеличени такси, за тях ще се иска икономическа  обосновка.

Фокусът ще е върху масовите потребителски такси -  за откриване и поддържане на разплащателна сметка, теглене и внасяне на пари в брой, преводи, обслужване на дебитни и кредитни карти и др.

 

По принцип банките имат право да увеличават таксите си, стига да спазват изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи. Ако ще прави промени в тарифата, банката е длъжна поне два месеци по-рано да извести клиентите си. Ако потребителят не е съгласен да плаща по-високи такси, има право  да поиска прекратяване на договора. 

Не е ясно какво  очаква да постигне Мая Манолова с този своеобразен "преглед" на тарифите на банките и специално на промените в таксите. 

До момента всички старания на контролните органи, вкл. КЗП,  да преследват "необосновано" и "прекомерно" оскъпяване на стоки и услуги са основно  "много пара в свирката".  

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