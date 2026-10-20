Мая Манолова вика на помощ КЗК за търговските надценки

Илияна Кирилова Шампион е кравето масло, където е установена надценка от 135% - при доставна цена от 1.43 евро търговецът го продава на крайния клиент за 3.79 евро с ДДС, установила проверката на КЗП.

Комисията за защита на потребителите ще призове и Комисията за защита на конкуренцията за намеса в опитите й да свали цените на основни хранителни стоки.

КЗП ще сезира КЗК за фрапантни разлики в търговските надценки, които големите търговски вериги прилагат спрямо различни доставчици по отношение на идентични хранителни продукти, съобщи днес председателят на КЗП Мая Манолова.

Тя изнесе нови данни за проверките в търговските вериги след изследване на надценките на продукти, произведени от български фирми.

"Шампион е кравето масло, където е установена надценка от 135% - при доставна цена от 1.43 евро търговецът го продава на крайния клиент за 3.79 евро с ДДС. Без ДДС се получава надценка от 135% и това е едно златно масло", посочи Манолова. В друга търговска верига за българско масло е установена надценка от 85%.

Манолова представи данни и за огромни надценки за прясно мляко - от 68% и 99%, сирене - 95%, кашкавал - 99% и кисело мляко - 80%.

По традиция не бяха съобщени имена на вериги, нито марки на продукти, защото било търговска тайна.

"Освен че е морално укоримо, това поведение на търговските вериги е и нарушение на Закона за защита на конкуренцията. В него са изброени кои нелоялни търговски практики са абсолютно забранени и една от тях е дискриминационното отношение спрямо търговските партньори. Абсолютно забранено е за съпоставими хранителни продукти от една и съща продуктова категория купувачът, в случая търговската верита, да прилага различни по размер търговски надценки надвишаващи 10%", каза Манолова.

Разпоредбата е нова, приета с последните промени в Закона за защита на конкуренцията в края на юни тази година.

Манолова се зарече още днес да внесе в КЗК сигналите за огромните разлики в надценките, които прилагат търговските вериги спрямо отделните си доставчици, като нямало да се налага тепърва КЗК да прави проучване, защото данните вече са налични.

В случая КЗК може да наложи много по-големи санкции за този вид нарушение - до 10% от годишния оборот на търговеца, при това за всеки отделен случай.

От обясненията на Манолова стана ясно, че огромните надценки се прилагат най-вече спрямо продуктите на българските производители, но дори и сред тях имало разлики, надвишаващи 10%. Например хранителните продукти под собствена марка, които също се произвеждат от български фирми, са с много по-ниска надценка.

Около 30% е най-ниската надценка, с която работят търговските вериги у нас по отношение на основните хранителни продукти, посочиха още от КЗП. Но дори и тя е по-висока от средните за страни от ЕС. Манолова цитира данни за средните надценки на кравето масло в ЕС - 15-25% в Германия, 25-30% в Австрия, 25% във Франция.

Манолова обяви също, че е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цени – на сирене, на мляко, на домати, на краставици и други стоки от първа необходимост.

КЗП са изследвали и оперативните разходи на търговските вериги на базата на годишните им финансови отчети. "В тях се натъкваме на декларирани огромни разходи за консултантски услуги и по договори със свързани фирми. Ще поискаме НАП да изследва достоверността на тези разходи", каза Манолова по повод възраженията на търговските вериги за непрекъснато растящите им разходи, които всъщност са причината за ръста на крайните цени.

Освен това от утре КЗП, заедно с НАП и Българската агенция за безопасност на храните започват проверки в складовете на търговските вериги.

По повод наложените преди седмица глоби на три търговски вериги за общо 95 хил. евро, Манолова посочи, че все още текат сроковете за възражения. Тези наказания бяха наложени заради бързо изчерпване на стоки на промоция, както и за предлагане на зеленчуци с невярна страна на произход.

Засега засилените проверки на контролните органи върху търговските вериги не са довели до сваляне на цените на основни хранителни стоки.