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Мая Манолова громи хипермаркетите - за промоции

КЗП глоби две от големите вериги заради изчерпани масло и захар "в акция"

Днес, 06:24
Добре, че Мая Манолова още не е тръгнала да глобява веригите заради изчезналите "кошници с грижа".
Добре, че Мая Манолова още не е тръгнала да глобява веригите заради изчезналите "кошници с грижа".

Новата ръководителка на Комисията за защита потребителите Мая Манолова се закани да спука от проверки търговските вериги заради надути цени. Засега резултати в тази посока няма, няма падащи цени. Вместо това инспекторите от КЗП глобяват хипермаркети, защото не са осигурили безкрайни количества от стоки, продавани "на промоция".

За "успехите" на комисията научаваме от съобщение на БТА. В него се посочва, че една от големите вериги е глобена, защото маслото, обявено на по-ниска цена, свършило бързо, преди края на кампанията. За подобно нарушение била санкционирана и друга верига - там пък преждевременно се изчерпала захар с намалена цена. Според съобщението и двете вериги са "рецидивисти". Едната вече била уличена в такава "нелоялна практика" и глобена през  2015 г., другата се изложила с предсрочно изчерпване на стока през 2016 г.

Разкрита е и трета верига нарушител. В нейни магазини инспекторите на КЗП установили, че различни видове зеленчуци са били представяни с държава на произход, която не отговаря на реалната. Това е лоша практика, но и в този случай бдителността на КЗП няма да свали цените. Не става ясно за какви точно различни зеленчуци е имало подвеждаща информация за произхода и откъде са дошли.  

По стара традиция на българските контролни органи не се съобщава дори кои са наказаните вериги. Вероятно защото може да има оспорване. Наложените санкции не са впечатляващи - общо за трите вериги са 95 000 евро. Нарушителите навярно ще обжалват - не толкова заради размерите на глобите, а заради имиджови щети.

Със сигурност подобни акции на Мая Манолова и подчинените й "срещу спекулата" няма да доведат до намаление на цени.
 

Дежавю

Сегашният  устрем на новата председателка на КЗП повтаря подобен епизод от 2022 г., когато заради нахлуването на Русия в Украйна се създаде паника и цените на олиото хвръкнаха. Корнелия Нинова, по това време министър на икономиката, обяви поход срещу спекулата. Инспекторите на КЗП хукнаха по магазините, но така и не разкриха алчни спекуланти. Вместо това една от големите вериги получи акт за глоба, защото олиото "в акция" било свършило. От веригата обясниха, че нямат никаква вина - доставчикът просто не доставил договорените количества. След като временната паника на пазара премина, цените от само себе си се върнаха на предишните нива.

Под въпрос

Има голяма вероятност актовете на КЗП заради промоциите да паднат в съда. Почти всички хипермаркети, когато обявяват "акция" за даден период, изрично посочват, че тя важи "до изчерпване на количествата". В рекламните брошури и на сайтовете понякога дори има предупреждения, че евтиният артикул може да свърши бързо, още в първия ден. Много често големите вериги слагат лимити за бройките, защото когато има много изгодна "акция",  някои купувачи, вкл. дребни търговци, пазаруват на едро и пълнят количките с цели стекове. Тъй като не знаем кои са глобените вериги, няма как да проверим дали клиентите са били надлежно информирани, че наличността на стоката не е гарантирана.

 

 

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Мая Манолова, търговски вериги, промоции, хипермаркети

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