Еврокомисията препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит, съобщи БНТ. Препоръката е страната ни да бъде глобена с 0,02% от БВП, или около 25 млн.евро, заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит.

Препоръката е част от докладите на ЕК за есенния семестър и беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Брюксел прогнозира, че дефицитът ще достигне 4% от брутния вътрешен продукт през 2027 г, като предупреди, че страната ще трябва да изпълнява стриктно бюджета си и да предприеме допълнителни мерки за трайно оздравяване на публичните финанси.

Според Брюксел, предвидените за догодина мерки ще допринесат за ограничаването на дефицита, но те ще компенсират само частично значителното отклонение от европейските фискални правила.

От ЕК не виждат достатъчно усилия за намаляване на разходите. Освен сериозните разлики между бюджетните приходи и разходи ЕК вижда и други проблеми, които водят до макроикономически дисбаланси - ръста на заплатите и това, че той не е обвързан с производителността на труда, нарастващия дефицит по текущата сметка, бързото влошаване на ценовата конкурентоспособност и силното поскъпване на жилищата, съчетано със значително увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата.

Напредъкът на България ще бъде оценен отново през пролетта на 2027 г., като от спазването на дисциплината зависи и запазването на пълния достъп на страната до европейските фондове.

Нито една държава от ЕС досега не е била глобявана за свръхдефицит. България ще е първата. За да не се случи това, 2/3 от финансовите министри трябва да гласуват срещу предложението на ЕК.



Положението в еврозоната

При оценката на проектобюджетите за 2027 г. на 17 държави от еврозоната ЕК определи плановете на 8 от тях като съответстващи на фискалните правила - Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Словакия. Бюджетите на Финландия и Германия са изложени на риск от несъответствие, а при Хърватия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Словения рискът от съществено неспазване е оценен като по-висок.

От 10-те държави, срещу които има процедури за прекомерен дефицит, за 8 - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Румъния и Словакия - следващите процедурни стъпки временно са поставени на пауза. Процедурите обаче остават открити и страните продължават да трябва да изпълняват препоръките на Съвета на ЕС. ЕК ще направи нова оценка през пролетта на 2027 г., когато разполага с окончателните данни за бюджетното изпълнение през 2026 г.