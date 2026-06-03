Радев превключи от "Готови сме, можем" на "Страшно е"

Новите управляващи вече са взети на подбив в социалните мрежи. Шегобийци предлагат на Румен Радев и Гълъб Донев да повикат Асен Василев да им направи бюджета.

Василев, когото преди време Радев нарече "шарлатанин", поне успяваше да вмести дефицита на хазната в заветните 3% от БВП. Дори Теменужка Петкова някак се справяше. Появи ли се кабинет на Радев на власт - служебни преди, редовен сега, дефицитът някак прави овчарски скок, а министрите започват да сеят паника. Така се случи и при служебните правителства начело с Гълъб Донев, повтаря се и сега, когато е министър на финансите.

Положението е страшно -

ако не променим политики, мерки, в края на годината бюджетният преразход ще стигне 7.4%, обяви Донев с погребален тон. А началникът му Радев заговори за някакви митични и страшни задължения, крити по чекмеджета.

Как са ги сметнали тези 7% новите управляващи, един дявол знае. Европейската комисия направи друга, не толкова черна прогноза - 4.1 на сто. Този процент стои в доклада, с който на 3 юни ЕК препоръча за България процедура за прекомерен бюджетен дефицит. В същия доклад се посочва, че до 2025 г. страната ни е изпълнявала критерия, но сега вече не и понеже тенденцията е лоша и не се вижда решимост за пречупване на тренда, Брюксел поставя финансовата политика под зорко наблюдение. Тази новина има две основни страни - добра и лоша.

Добрата част е, че ЕК се опитва да насочи правителството "Радев" - да не се плете като пате в кълчища, а да действа решително, тоест да реже незаслужени заплати и раздут персонал, незаети щатове и излишни отдели, дирекции и т.н., да ревизира помощите на калпак и безумните привилегии на определени съсловия.

Тежките мерки рутят рейтинга

на управляващите, но пък спасяват всички от по-голяма криза и ако се правят решително и бързо, хората го оценяват. Новината от Брюксел дава и допълнителен аргумент на властта да убеди избирателите, че трябва да се затягат коланите - ако свръхдефицитът не бъде овладян, ще има спиране на еврофондове, а в краен случай и глоби.

Лошата част от процедурата на Брюксел за засилено наблюдение е, че рейтинговите агенции и инвеститорите чуват "аларма" - България е на път да влезе в дългова спирала, върви по лош сценарий, напомнящ горчивия опит на Гърция преди, а сега на Румъния. Тази аларма означава, че заемите, които правителството ще търси, ще стават все по-големи и все по-скъпи. Лихвите по държавния дълг и сега са огромни, а ще става и по-зле. Това ще проличи още при първия следващ опит на финансовото министерство да вземе пари на кредит.

Сценките на изненада и възмущение, които Радев и министрите му разиграват за лошото състояние на бюджета и тежкото наследство, са неубедителни и жалки.

Да не би да падат от Марс -

изпускането на разходите, хеликоптерните пари, ненаситната паст на корупцията са болни теми от години. Гълъб Донев е бил и социален министър, и два пъти служебен премиер, той ли не знае какво е "наследството"?

Икономистът Георги Ангелов описа лавината с трупането на харчове, дефицити и дългове съвсем просто: "Преди пандемията всяка година новият дълг беше под 2 млрд. евро. След това се вдигна на 4-4.5 млрд. евро. А миналата година достигна 10 милиарда. В проектобюджета за тази година бяха заложени 11 млрд. евро. Затова имаше протести - хората осъзнаха, че вървим към финансова криза. Това е, което и ЕК ни казва в момента. Радев подкрепи протестите. Значи е бил наясно."

Бившият президент и неговата "Прогресивна България" поискаха и получиха властта с мотото „Готови сме! Можем! Ще успеем!“ . Като са готови и могат - да действат, не да се оплакват.

Хванете червения молив и режете разходи, препоръча Асен Василев. И не само той.

От ПБ уверяват, че ще правят

храбри реформи, но "капка по капка",

като анализират перо по перо. Анализите отдавна са направени. Фактите бодат очите. Гълъб Донев може да започне с голямото "пощене" и подрязване от най-едрите "пера".

България е шампион на ЕС по гъстота на полицаи и прокурори спрямо населението. "А колко хора работят в ДАНС - може би и там сме шампиони по секретни сътрудници, разузнавачи и всякакви анализатори. Трябва да се започне там по-сериозно да се намалява администрацията", подсказва финансистът Никола Янков, бивш зам.-министър на икономиката.

Шампион сме и по друга линия - българските съдилища получават най-много пари като дял БВП в целия ЕС. Дали го заслужават - при положение, че едва 35% от българските данъкоплатци одобряват работата на Съда.

Има и други необясними рекорди, които пробиват огромни каверни в държавния бюджет. Общите разходи на бюджета за всички публични сфери са около 55 млрд. евро годишно - огромна сума за мащабите на икономиката ни.

Част от фокусите с изчезването на бюджетните милиарди стават с преточване към и през държавни фирми - като банката ББР, Държавната консолидационна компания, БЕХ (енергийния холдинг). Това трябва да се спре.

Според Никола Янков министрите правят "огнева подготовка преди представянето на официалния бюджет", в смисъл, че подготвят народа за "постна пица". Но дали е така? Като обяви колко страшен дефицит се очертава, Гълъб Донев малодушно рече, че ще има мерки,

"ако обществото е готово"

Обществото ли? Не, въпросът е дали управляващите са готови, или ще хленчат колко е тежко вътрешното и международното положение.

Ред правителства се провалиха, вкл. и защото бяха трудни "сглобки" и партиите в тях се караха и надцакваха с демагогия. Днешните управляващите имат собствено солидно мнозинство и не могат да се оправдават с раздори с партньори.

Големият проблем с бюджета не е икономически, а е политически. Няма воля за промяна, няма смелост за реформи. "Прогресивна България" е новак, няма опит, но голямата беда е, че няма кураж, а очевидно няма и визия.

Една от причините кабинетът на ГЕРБ и ДПС да бъде изгоден с шутове, пардон, с протести, бе именно голямото бюджетно разпищолване. Разумните хора бяха наясно, че така не може да продължава. После наивните и заблудените решиха, че Радев е новият спасител, и гласуваха за него. Звучи ли ви днешният премиер като спасител?

"Ако управляващите не вършат правилните неща, алтернативата е остра финансова криза и падане на правителството". Ситуацията днес много напомня на 1990 г. - тогава кабинетът "Луканов" разполагаше с огромно мнозинство в Народното събрание, но некадърност в комплект с опазване на интересите на “нашите” - на фона на разрастваща се инфлация и обявен фалит на държавата, го принудиха да подаде оставка при надигащата се вълна на недоволство, коментира икономистът Евгений Кънев във Фейсбук.

Финансистът Николай Василев, бивш вицепремиер, все по-гневно критикува голямото бюджетно разпищолване в последните години: "Страхливи и мързеливи политици, нулеви реформи и грубо 20 млрд. евро нови дългове, които ще останат за нашите деца. Финансовите министри са некадърници, а премиерите - безхаберници. След като стана ясно, че ще влезем в еврозоната миналото лято, съвсем го ударихме през просото", коментира той пред БНТ бившият министър Николай Василев.

Въпросът сега е дали и "Прогресивна България" ще върви през просото.

"Капка по капка - вир", повтаря Константин Проданов от ПБ, обяснявайки, че мерките за оздравяване на бюджета ще идват на порции, не наведнъж. Само китайски мъдрости не стигат обаче, трябват дела. А не личи радевите министри да са готови да замразяват заплати и да режат привилегии на чантаджиите в МВР и МО, на оялите се магистрати и прочее. И за борбата с олигархията - обещание, което спечели на Радев внушителната изборна победа, явно ще почакаме. Както и за предоговарянето на газовия договор с турската "Боташ".