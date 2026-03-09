ГЕРБ се разкая за бойкота на бюджета

След като бойкотира приемането на втори удължителен закон за бюджета миналата седмица, ГЕРБ се разбърза с неговото гласуване в пленарна зала още тази седмица.

"Законопроектът на служебното правителство ще бъде внесен в четвъртък за първо четене в комисията по бюджет и финанси, а в петък - ще бъде предложен за гласуване на две четения в пленарната зала", заяви председателят на бюджетната комисия Делян Добрев, цитиран от БНР.

По думите му парламентарните процедури позволяват законопроектът да бъде приет окончателно на две четения в петък, тъй като след десетина дни ще започне официално предизборната кампания и депутатите ще излязат в отпуск. "Ще да дадем възможност на служебния кабинет да функционира", каза Добрев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също увери тези дни, че партията му ще подкрепи без промени проектозакона на служебния кабинет. "Буква по буква да бъде приет, за да нямат абсолютно никакво оправдание за това, че ГЕРБ им пречи", зарече се Борисов.

Припомняме, че през миналата седмица депутати от ГЕРБ и ДПС-Ново начало бойкотираха провеждането на бюджетна комисия, на която трябваше да се гледа на първо четене второ удължаване на действието на миналогодишния държавен бюджет до приемането на редовен за 2026 г. Действието на сегашния удължителен закон за бюджета изтича на 31 март и ако не бъде гласуван нов временен бюджетен закон, държавата няма да може да извършва редица разплащания.

ГЕРБ и ДПС-Ново начало се направиха на обидени на служебното правителство и най-вече на служебния финансов министър Георги Клисурски, че са вкарали в Народното събрание втори удължителен бюджет, без той да бъде предварително консултиран с политическите партии в парламента.

Оказа се, че министър Клисурски е поканил депутатите от бюджетната комисия на разговори, но на поканата не са се отзовали представители на доскорошната управляваща коалиция. Депутатите от ГЕРБ и ДПС-НН обясниха, че не те трябва да ходят при финансовия министър, а той трябва да дойде при тях.



Все пак се очаква тази седмица министърът на финансите Георги Клисурски да проведе разговори с парламентарно представените партии за приемане на предложеното от правителството ново удължаване на действието на миналогодишния държавен бюджет и след края на месец март.



"Ще отидем в парламента и ще говорим с всички парламентарно представени групи. Призовавам за държавническо отношение, защото ние можем и да спорим за това къде точно да се срещнем, но ако след 31-ви март няма гласуван нов закон, държавата няма право да извършва разплащания, това ще бъде изключително трагично и просто не трябва да се допуска". Клисурски посочи, че без втория удължителен закон за бюджета, няма да има пари за провеждане на изборите на 19 април.



Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също увери в интервю за БНР, че второто удължаване на бюджетния закон ще бъде прието от парламента преди началото на предизборната кампания: "Така или иначе, не мисля, че някой има полза от това да се вкарва допълнително стрес в българската икономика и това да създава и социален стрес, и всичко останало".