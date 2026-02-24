През февруари бюджетът вече е на червено с 900 млн. евро

В утрешния ден, сряда, служебният кабинет на свое редовно заседание ще приеме втори удължителен закон на бюджета, който още същия ден ще бъде внесен в Народното събрание. В него този път няма да се поставя тримесечен срок на действие, а ще се запише, че ще е в сила до приемане на редовен бюджет на държавата.

Това съобщи служебният финансов министър Георги Клисурски в интервю за бТВ.

Клисурски съобщи, че към този момент бюджетът на държавата е с дефицит от 900 млн. евро.

Припомняме, че преди няколко дни при сдаването на властта бившият вече финансов министър Теменужка Петкова обяви, че предава бюджета с 212 млн. евро излишък. Този показател обаче е към края на януари, след което явно са последвали значителни разплащания.

Клисурски обяви, че бюджетът на държавата все пак е стабилен, тъй като във Фискалния резерв има рекордните 8 млрд. евро (16 млрд. лева).

По думите му остават две големи въпросителни, които носят известен риск за публичните финанси. На първо място това е липсата на редовен бюджет, като такъв се очаква да бъде приет след изборите на 19 април. Другата въпросителна са предстоящите две плащания - четвърто и пето по Плана за възстановяване и устойчивост на обща стойност от 2 млрд. евро, които обаче няма да получим, ако Народното събрание не направи промените в няколко закона, с които сме се ангажирали.

В следващите три месеца всички общини, които отговарят на критериите, ще получат финансиране за изпълнението на своите проекти по инвестиционната правителствена програма, увери министър Клисурски. Той уточни, че в удължителния закон за бюджета са предвидени за тази цел 460 млн. веро, които ще бъдат предоставени от Българската банка за развитие. Към момента има забавяне в разплащането от страна на ББР, което обаче ще бъде наваксано.

Финансовото министерство ще направи преглед и на редица обществени поръчки, възложени в последните дни на правителството на Росен Желязков. Клисурски даде пример с притеснителна поръчка на здравното министерство за доставка на тестове за превенция на два вида рак - на дебелото черно и на папилома вируса, със заложена единични цена на тестовете от 60 лв., която е 10 пъти по-висока от пазарните стойности.

Служебният министър на финансите към момента има двама заместник-министри. Единият е Методи Методиев, който бе на този пост и в правителството на Росен Желязков. За заместник-министър с ресор "Бюджет" е назначен Станимир Михайлов, бивш шеф на Националната здравна каса.