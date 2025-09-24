Медия без
Войната повишава ДДС в Русия до 22 %

Днес, 10:35
Кризата в Русия се задълбочава и се налага вдигане на данъците. На снимката - президентът Путин
EPA/BGNES
Кризата в Русия се задълбочава и се налага вдигане на данъците. На снимката - президентът Путин

Подготвеният от Министерството на финансите проектобюджет за 2026 г. и плановия период 2027–2028 г. предвижда увеличаване на общата ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20% на 22%, съобщи "Медуза". 

Средствата, които ще донесе повишаването на ДДС, са предназначени преди всичко за осигуряване на финансирането на отбраната и сигурността, съобщи министерството.

Данъчната ставка от 10% се запазва за всички социално значими стоки — хранителни продукти, лекарства и медицински изделия, детски стоки и други.

Другите допълнителни източници за попълване на бюджета, предложени от министерството, включват: премахване на временните антиковидни облекчения върху осигурителните вноски, намаляване на прага на доходите за регистрираните по ДДС по опростена схема от 60 милиона рубли на 10 милиона рубли, промени в облагането на букмейкърските компании, приватизация на най-големите държавни компании, отбелязва РБК.

Предполага се, че поправките в Данъчния кодекс на РФ, предвиждащи и повишаването на ДДС, ще влязат в сила от 1 януари 2026 г. Бюджетният пакет, изпратен за разглеждане в правителството, ще бъде внесен в Държавната дума до края на септември.

Изданието The Bell, което по-рано писа за плановете на Министерството на финансите да увеличи ДДС, отбелязва, че тази мярка е насочена към финансиране на бюджетните разходи за отбрана. Повишаването на ДДС, по оценки на The Bell, може да донесе на бюджета допълнителни приходи в размер на около 0,5% от БВП, или 1 трилион рубли годишно. В същото време увеличаването на данъка, посочва изданието, може да спре забавянето на инфлацията, срещу което се бори Централната банка, да намали потреблението и допълнително да забави растежа на БВП.

ДДС е фактически данък върху потреблението, който е заложен в цената на всеки продукт. Последният път, когато в Русия беше увеличен ДДС, беше през януари 2019 г. — от 18% на 20%.

През 2024 г. ДДС заедно с данъка върху добива на полезни изкопаеми осигуриха 70% от приходите на федералния бюджет. 

