Въпрлеки, че Еврокомисията препоръча на България да бъде наложена глоба затова, че действащото правителство не е изпълнило препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит, министерството на финансите стовари цялата вина на предишните власти.

"Продължителната вътрешнополитическа нестабилност през последната година и честите смени на управлението възпрепятстваха навременното приемане на държавния бюджет. Устойчиво парламентарно мнозинство беше формирано едва през май 2026 г., а до приемането на редовния бюджет на 24 юли – едва преди пет месеца – страната работеше при временен удължителен закон. Този крайно ограничен срок обективно не позволи необходимата фискална корекция да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 г.", се казва позиция на МФ.

Министерството говори за някакви "решителни действия за оздравяване на публичните финанси", които очевидно не са видени от Еврокомисията.

Изявлението противоречи и на нареждането на премиер министрите повече да не се оправдават с предшествениците си.

В същото време опозицията остро разкритикува правителството за новината от Брюксел. "Правителството дължи отговори, а не оправдания. Кой взе решенията, довели до тази ситуация, за което от ГЕРБ предупреждавахме?! Как и дали ще бъде предотвратена санкцията? Политическата отговорност има имена и не може да остане анонимна! Не може да има само сметка за плащане от българските граждани", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Асен Василев от ПП добави: "Глобата е най-малкият проблем. Предупреждаваме, че този бюджет трябва да бъде преработен из основи, защото иначе ще ударим в стената челно и ще влезем в рецесия. Това става все по-ясно и ни го казват от все повече места. Моят призив към Министерството на финансите и Министерския съвет е да изтеглят трите закона за бюджета. Те още не са приети на първо четене и могат да бъдат изтеглени от парламента."