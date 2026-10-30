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Властта готви опасно разхлабване на бюджетната дисциплина

С промени в Закона за публичните финанси се премахват важни ограничения за дефицита

Днес, 16:11
Pixabay

За опасно разхлабване на фискалната дисциплина с готвени промени в Закона за публичните финанси алармира депутатът от "Демократична България" Владислав Панев. Законовите промени са внесени в Народното събрание от Министерски съвет и следващата седмица ще бъдат разглеждани на първо четене в бюджетна комисия.

"Само два дни след балотажа, бюджетна комисия ще гледа изменения в закона за публичните финанси, които разхлабват дисциплината,като я връщат във времето на Жан Виденов. Това въобще не е случайно, като се има предвид, че сегашната власт изповядва същата философия. Включително, както се видя от вчерашния дебат - Илияна Йотова подкрепя високите дефицити", написа в пост във "Фейсбук" Панев.

Става въпрос за предлаганата от правителството отмяна на чл. 23 и чл. 24 от Закона за публичните финанси.

В тези два члена в момента се ограничава средносрочната цел за структурния дефицит, който не трябва да надвишава 0, 5% от БВП. Допуска се средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит да надхвърля 0, 5%, но не повече от 1% от брутния вътрешен продукт, при условие че дългът на сектор "Държавно управление" е под 40% от БВП и рисковете за дългосрочната устойчивост на публичните финанси са ниски.

Структурният дефицит показва доколко устойчива е финансовата политика на държавата, като премахва временните влияния на икономиката. 

"Ограниченията за него са част от фискалната дисциплина, която България запази и разви след кризата с КТБ. Защо днес тези ограничения пречат на управляващите?", пита Владислав Панев.

Той отбелязва, че управляващиет вместо да ограничават неефективните разходи,  предлагат да премахнат конкретни законови ограничения за дефицита и да балансират бюджета.

"Ако старите правила са остарели, правителството трябва да покаже с какви по-надеждни механизми ще ги замени", призовава Панев.

 

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