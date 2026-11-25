Млади семейства ще плащат по-нисък данък при покупка на жилище. Това гласува бюджетната комисия във вторник при второто четене на промените в закона за местните данъци и такси.

Депутати от "Демократична България" предложиха при покупка на жилище от млади семейства до 29 г., данъкът, който се дължи към общината, да се намали с 23%. Отстъпката да се прилага само при условие, че жилището е единствено и продажната му цена е до 300 000 евро.

"Защо намаление с 23%? Защото така въпреки увеличението с 30% на данъчната оценка на имота, данъкът за придобиване ще остане на непроменено ниво", обясни Владислав Панев.

"Целта е стимулираме младите хора да остават в България, да създават семейства и да раждат деца. Заради високите цени и разходи по закупуване на жилища все повече млади хора живеят под наем и лесно може да вземат решение да напуснат страната", обясни Анна Бодакова от ДБ. По думите й покупката на жилище е "закотвяне", което ще им позволи да имат деца, да работят тук и да допринасят за икономиката.

Депутати от всички политически сили подкрепиха мярката, включително и от управляващата "Прогресивна България".

"Допада ми това предложение, звучи смислено. А и по груби сметки няма да струва много", посочи шефът на бюджетната комисия Константин Проданов.

Приходите от данъка за придобиване на недвижими имоти всъщност влизат в общинските бюджети, а не в държавния бюджет.

Общите приходи на общините от този данък са 430 млн. евро годишно и според Проданов загубите ще бъдат под 10 млн. евро, ако се въведе преференцията за млади семейства.

От Министерство на финансите препоръчаха текстът да бъде прецизиран за второто четене в пленарна зала, като се уточни ще се изисква ли сключен граждански брак, наличие на деца и може ли да се придобие имотът като съсобственост.

"Подобна преференцията има в Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с опростяване на лихви по ипотечни кредити на млади семейства. Там е посочено, че трябва да има граждански брак, поне единият от съпрузите трябва да е до 35 г., като може имотът да е придобит в съсобственост", припомни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

Спор предизвика сумата от 300 000 евро. "Това е доста висок праг, да го свалим на 200 000 евро", предложи Константин Проданов. Масово депутатите, включително и от ПБ, посочиха, че за София тази сума е разумна.

В същото време мнозинството в бюджетна комисия отхвърли друго предложение на ДБ в закона за местните данъци и такси.

"Заради сериозното повишение на данъчните оценки в следващите три години, което е непосилно за много от възрастните хора, предлагаме те да ползват 75% намаление за данък сгради за основно жилище, вместо 50%. Това да се прилага за самостоятелно живеещи възрастни хора и с доходи под линията на бедност", заяви Мартин Димитров.

Тук обаче от ПБ обявиха, че не може да вземат решения за намаляване на приходите на общините, защото иначе трябва да се търси как да бъдат компенсирани. Константин Проданов припомни, че в момента хората с увреждания ползват 75% отстъпка от данък сгради и ще се получи припокриване, ако се добавят и самостоятелно живеещите пенсионери с ниски пенсии. "Ще се въздържим да правим данъчни промени без обосновка и разчети", каза Проданов.

Не бе прието и друго предложение на опозицията - данъчната отстъпка при ранно плащане на цялата сума на данък сгради да нарасне от сегашните 5% на 10%.