Два трамвая се сблъскаха на кръстовището на булевардите "Мадрид" и "Ситняково" в София. Единият е дерайлирал и се е ударил челно в насрещно движещата се мотриса, съобщава очевидец във "Фейсбук" групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал около 8:14 ч. тази сутрин. Движението на трамваите в района на гара "Подуяне" е блокирано, а на мястото се е образувало и голямо задръстване от автомобили.

Засега няма информация за пострадали хора. Не е ясно и кога трамвайното движение ще бъде възстановено.

Катастрофата ще създаде сериозни затруднения за пътуващите с градски транспорт, особено за хората, които използват трамвайна линия №20. Затруднено е придвижването и на автобусите от градския транспорт, преминаващи в района.