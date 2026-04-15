На "Тракия" е въведено ограничение от 100 км/ч

Причината са неравности по 13-километров участък в област Пазарджик, обясни АПИ

15 Апр. 2026
През миналата година беше изцяло ремонтиран 8-километров участък от АМ "Тракия" в област Пазарджик. В продължение на месеци трасето между 90-и и 98-и км на магистралата беше ограничено за движение.
Скоростта на движение в участъка от 67-ия до 80-ия км на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч поради неравности. Целта на ограничението е да се повиши безопасността на движението в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от 10 години, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта. Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят необходимите документи за възлагане на дейностите, уточняват от АПИ.

"Шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите участници в движението", предупреждават от държавната агенция.

