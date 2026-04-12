19 съветници на Гюров и вицепремиерите подадоха декларации за несъвместимост

19 членове на политическите кабинети на служебния премиер Андрей Гюров и вицепремиерите Андрей Янкулов и Мария Недина са подали изискваните по закон декларации за несъвместимост. Декларациите се подават в едномесечен срок от заемането на поста, като членовете на политическите кабинети декларират дали заемат друга длъжност и дали са собственици или членове на управлението на търговски дружества.

Декларациите за несъвместимост се подават в едномесечен срок пред органа по назначаване. При декларирана несъвместимост лицето е длъжно да я отстрани в едномесечен срок.

Такава несъвместимост са декларирали само 2-а от 19-те съветници и шефове на кабинети, чиито декларации вече са публични, показа справка в сайта на МС. Несъвместимост е декларирала журналистката Искра Ангелова, която е собственик на “Уондърленд Продакшън” ЕООД. Ангелова е член на кабинета на премиера Гюров, като в декларацията изрично е посочено, че са предприети мерки за прехвърляне на участието.

Несъвместимост е декларирала и Ирина Драганова, член на политическия кабинет на Мария Недина. Драганова е обявила, че участва в борда на директорите на “Колекшън Къмпани България”.

Декларациите са публични и могат да бъдат прочетени на сайта на МС, в секция “Инспекторат”. Актуалните участници в кабинетите се публикуват отдолу.