Гюров се опитва да отнеме ключови правомощия на главсека на МС

Служебният кабинет предлага да се отнеме контрола на висшия чиновник върху документооборота

Днес, 06:49
Габриела Козарева
БГНЕС
Габриела Козарева

Служебният премиер Андрей Гюров се опитва да отнеме ключови правомощия от главния секретар на Министерския съвет - най-висшата административна длъжност в държавата. Гюров настоява главният секретар да загуби правото да определя организацията на работа с документи и реда за документооборота в администрацията на Министерския съвет. Служебният премиер иска съответно да бъде закрит и самостоятелният отдел към главния секретар "Контрол по изпълнението на актовете и договорите".

Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане промени в устройствения правилник на МС.

Според доклада към предложените промени отделът "Контрол по изпълнението на актовете и договорите" се закрива с аргумента, че спазването на законите и без туй е вменено на всички в администрацията, а звеното дублира други контролни структури като финансов контрольор и инспекторат. Вменените правомощия според доклада се застъпват и с правителствената канцелария.

Според мотивите всичко това прави съществуващия отдел ненужен и работещ в разрез със закона за администрацията. Не е редно отделът да извършва и предварителен контрол на сключваните от администрацията на МС договори, и последващ, смята администрацията на Гюров.

Никъде в мотивите обаче не се коментира отпадането на текста, който овластява главния секретар да определя организацията на работата с документи и реда за документооборота. 

"Документооборотът е ядрото на административното управление. С предложените промени се отнема ключов инструмент за контрол. Допълнително се закрива и звеното за контрол на спазването на актовете и договорите - вменено със закон задължение на главния секретар", коментират експерти. 

Проверка на "Сега" назад във времето показва, че текстът, който оправомощава главния секретар да определя организацията на документооборота фигурира неизменно в устройствените правилници на МС поне от 2000 година насам. Така например в правилника на МС от 2000 г. този текст е регламентиран в чл. 94. Според действащата редакция на Закона за администрацията "главният секретар ръководи съответната администрация, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията". 

Възможно е предложените промени да са продиктувани от персонални съображения. Последният главен секретар на МС Габриела Козарева бе назначена с конкурс при едно от служебните правителства на Димитър Главчев. В момента тя е в дълъг отпуск, а длъжността се изпълнява от Мария Димова, шеф на инспектората.

Козарева оглавяваше преди време Агенцията по вписванията и бе отстранена оттам в кабинета на Стефан Янев с аргумента за сериозни пропуски в работата. Около Козарева се разшумя и покрай щедро раздадени бонуси в период, в който Търговският регистър се срина и създаде големи затруднения за бизнеса.

ЗАКРИВАНЕ НА ДИРЕКЦИИ

Наред с промените в правомощията на главния секретар с предложените промени в правилника на МС има и други сериозни размествания. Закриват се изцяло две дирекции - дирекция информационни и комуникационни технологии и дирекция управление на собствеността. Бройките на управление на собствеността минават към дирекция "Административно и правно обслужване", а функциите на закритата информационни и комуникационни технологии се поемат от нова дирекция "Сигурност". В доклада се изтъква, че създаването на такава дирекция е наложителна с цел подобряване на защитата на класифицираната информация и координацията с други служби в сектор "Сигурност".

Закриването на отделната дирекция "Информационни и комуникационни технологии" се обосновава и с включването на МС към списъка от администрации, които ползват "Информационно обслужване" за дейности по системна интеграция. В резултат на разместванията в администрацията общата численост ще бъде намалена от 497 на 491 души. Леки корекции се правят и в щатните бройки на отделни областни администрации.

За общественото обсъждане е предвиден кратък срок - от 16 до 30 март, с аргумент, че структурата на администрацията трябва максимално бързо да се съобрази с отправени препоръки от Сметната палата и да отговори на изискванията на Закона за администрацията. 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 

С промените в правилника се въвежда и нов ред за подаване на сигнали. Текстовете предвиждат граждани и организации да могат да подават сигнали и предложения всеки работен ден (9:30–12:30) без записване в отдел „Приемна“. Сигналите се подават устно или писмено, лично или чрез представител. Няма да се разглеждат анонимни сигнали. Ограничава се и подаване на сигнали за събития, които са станали преди повече от 2 години.

Сигналът трябва да съдържа данни за подателя (име, адрес и др.) и подпис. Сигнали за корупция, злоупотреби или нарушения се подават до министър-председателя или до съответния ръководител според случая. Специални сигнали по закона за защита на подателите се разглеждат от Главния инспекторат или определени служители.

