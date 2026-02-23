Хасан Адемов: Социалната система се използва за натиск по избори

Служебното правителство ще отпусне 65 млн. евро за план-сметката за предстоящите извънредни парламентарни избори, обяви премиерът Андрей Гюров на първото редовно заседание на кабинета. Гюров изтъкна, че правителството ще гарантира честен вот и няма да пести разходи за него.

"Много хора ще кажат отново излишни разходи и ги разбирам. Те идват от хора, които работят, плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Истината е, че изборите не са разход. Те са инвестиция в легитимността на властта, в доверието между гражданите и институциите, в правото на всеки българин, независимо къде се намира, да бъде чут", коментира Гюров. Той изтъкна като предизвикателство обучението на комисиите, разяснителната кампания на ЦИК, подсигуряването на видеонаблюдението и на гласуването в чужбина.

"Не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни и които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина. Средствата са и за Министерството на вътрешните работи, защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост, както и за видеонаблюдението - ако не бяха камерите една цяла партия щеше да остане извън парламента", коментира служебният пермиер. Той изтъкна и необходимостта от актуализация на избирателните списъци. "На Краси от Гърмен може отново да му трябват 300 гласа и не трябва да има мъртви души, на които да бъдат приписани", коментира Гюров.

СМЕТКИ

Над 35 млн. евро от отпуснатите средства са за възнагражение на изборните комисии.

Осигурени са около 12 млн. евро за охрана на изборите от МВР.

За видеонаблюдението и видеозаснемането пари ще получи МЕУ.

С актуализиране на избирателните списъци е натоварено МРРБ.

Осигурени са средства за секции в чужбина през бюджета на МВнР.

Ще бъдат отпуснати с отделно постановление около10 млн. евро за хартиените бюлетини и паравани.

НАТИСК

Част от структурите на териториалните поделения на МТСП си позволяват по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани чрез инструментите на социалната политика. Няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация. Това обяви на брифинг в МС служебният социален министър Хасан Адемов.

"Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се ангажира с това да гарантира структурите на МТСП, в това число и териториалните поделения по никакъв начин да не позволяват на предстоящите парламентарни избори корпоративен вот", допълни той. На въпрос за Великденски добавки към пенсиите Адемов коментира, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавка за пенсионерите за Великден.

"С помощта на НОИ можем предложим отчети, но дискусията предстои. Има поне 10 варианта, по които Великденската добавка може да се случи", заяви служебният социален министър.