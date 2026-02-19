Медия без
Андрей Гюров: Служебното правителство не е политически проект

Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно, каза служебният премиер в НС

19 Февр. 2026Обновена
Членовете на кабинета положиха клетва пред Народното събрание.
Служебното правителство на Андрей Гюров положи клетва в Народното събрание в присъствието на президента Илияна Йотова.  Държавният глава подписа указ за назначаване на кабинета и насрочи парламентарни избори на 19 април 2026 г. С трети указ Йотова определи номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота.

В речта си пред депутатите след клетвата служебният премиер заяви, че кабинетът му поема предизвикателството да управлява страната до излъчване на редовно правителство. "Не обещаваме чудеса, реформи за два месеци и исторически завои. Но имаме волята да управляваме почтено и отговорно", заяви Гюров.

Той увери, че нашият европейски и евроатлантически избор е ценност, стратегия, гаранция за сигурност и просперитет. Посочи, че българската държава ще подкрепя усилията за траен и справедлив мир навсякъде – в Украйна и другаде, където конфликти отнемат човешки живот. Във външната си политика кабинетът ще работи със съюзниците си в ЕС, НАТО и ООН.

Гюров подчерта, че правителството ще работи за честни избори. "Демокрацията не е лозунг; тя е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход", изтъкна премиерът. Той припомни за кризата на доверието, израз на което бяха протестите от края на 2025 г., и настоя, че гражданите трябва да получат честен шанс за исканото от тях добро управление и представителен парламент. От самите граждани Гюров очаква зрялост, активност и отговорно гласуване.

Премиерът се ангажира, че кабинетът му няма да бъде застъпник, нито противник на която и да било политическа партия", а си поставя като мисия честния вот. "Служебното правителство не е политически проект. Не търсим политически ползи", увери той. И призова депутатите и техните партии да подкрепят усилията на кабинета, който ще се нуждае от парламентарна подкрепа, за да осъществи някои от своите задачи. "Нека бъдем партньори в името на България", обърна се той към депутатите. Много от тях липсваха от пленарната зала по време на словото му.

Като основни задачи на управлението той изреди:

- гарантиране на финансова стабилност при удължителен бюджет;

- прилагане на мерките за приемане на евро; справедливо разпределение на средствата за общините, но не така, че да имат ефект само върху нечии предизборни кампании;

- ритмично изплащане на пенсии, социални плащания и помощи за уязвимите;

- възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и функционирането на правосъдието чрез конкретни изисквания към Висшия съдебен съвет, и създаване на стандарт за номинации от правосъдния министър на личности за ключови позиции в правосъдието;

- стриктно спазване на задълженията към правораздавателните органи, мерки срещу прикриването на информация, институциите да говорят открито, вместо да управляват със слухове и внушения;

- ефективно организиране на вота зад граница, в синхрон с ЦИК и българските общности.

"Служебното правителство няма коалиционна математика. Няма скрити условия и договорки. Решени сме да покажем, че властта може да се управлява спокойно - без лицемерие, реваншизъм и показност, но с почтеност и отговорност. Това правителство е съставено с идеята за широк експертен формат - хора с политически опит, но без партийни зависимости. Обединени сме около една ясна задача - честни избори и стабилна държава", обобщи Гюров. Малко по-късно, при смяната на властта в Министерския съвет, той подчерта, че кабинетът му "няма да работи с реваншизъм, а с правила".

Част от депутатите отсъстваха по време на словото на служебния премиер.
Като основна задача на своя кабинет Гюров определи "честни избори и стабилна държава".
Президентът Илияна Йотова с председателят на парламента Рая Назарян.
