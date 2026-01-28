Андрей Гюров е съгласен да стане премиер

Подуправителят на БНБ и бивш депутат от ПП-ДБ Андрей Гюров заяви, че е готов да поеме отговрността да стане министър-председател. Такъв е резултатът от днешните преговори между президента Илияна Йотова, управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителите на банката Петър Чобанов и Радослав Миленков. Те отказаха да бъдат служебни министър-председатели. Вчера Йотова получи отказ и от председателя на парламента Рая Назарян.

Гюров прекара над час на "Дондуков" 2. "Готов съм (да стане служебен премиер - б.р.) при едно условие - честни избори", каза той, след като приключи срещата при Йотова. По думите му сред основните принципи, които той е очертал пред държавния глава, е ангажиментът България да следва европейските стандарти. "България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори", изтъкна Гюров пред журналисти. Според него такива избори са възможни, ако служебното правителство не се намесва в политическия процес и запази дистанция от всички партии.

Припомняме, че Андрей Гюров беше отстранен като ръководител на управление "Емисионно" и член на УС на БНБ, след като комисията "Антикорупция" го обвини, че бил в несъвместимост, защото имал участия във фирма и НПО. Гюров оспори тези твърдения. Казусът стигна чак до Европейския съд, откъдето се чака решение. От около година и половина Гюров е в неплатен отпуск до решаване на случая. Отстраняването на Андрей Гюров е една от причините КПК да бъде наричана "бухалка" срещу политически опоненти на властта.

Първи в президентството за днешния кръг от консултации пристигна Димитър Радев. Пред чакащите го на "Дондуков" 2 журналисти, Радев повтори позицията си, че ако приеме да стане служебен премиер, това би било нарушение на българското и европейското законодателство, както и на етичните норми. "Санкциите за това са подаване на незабавна оставка, а това крие риск от дестабилизиране на най-стабилната към момента институция у нас - БНБ, както и лишаване на страната на право на глас в ЕЦБ в самото начало на еврозоната. Това ще бъде много лош сигнал. Моята позиция е мотивирана от гледна точка на институционална отговорност", заяви Радев. На въпрос дали някои от подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров би се съгласил да стане служебен премиер, Радев отговори с лаконичното "ще видите".

Петър Чобанов също заяви, че отказва да поеме поста на служебен премиер. Пред репортери той каза, че би се съгласил единствено, ако на лице е институционална криза, но в момента такава не се задава. "Мога да съм полезен, като върша работа за БНБ", изтъкна той. Отказ да заеме поста беше получен и от другия подуправител на банката Радослав Миленков.

Това, че Андрей Гюров се съгласи да стане служебен премиер, не означава край на разговорите с останалите потенциални кандидати. До края на седмицата Илияна Йотова ще проведе срещи с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова, с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и двете му подгласнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.