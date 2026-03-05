Запрянов вбеси Гюров с визита в централата на ГЕРБ

Премиерът Андрей Гюров се вбеси на военния министър Атанас Запрянов, че отиде в централата на ГЕРБ, за да получи указания от Бойко Борисов преди заседанието на Съвета за сигурност.

След края на заседанието на съвета Гюров бе попитан в присъствието на военния министър и Надежда Нейнски дали е съгласувано с него ходенето на Запрянов в централата на ГЕРБ. Видимо ядосан, Гюров отговори, че нито един служебен министър няма работа в централа на партия. След което си тръгна изненадващо от брифинга.

Преди това той каза, че хората трябва да са спокойни, включително и за изборите на 19 април. "Хората трябва да бъдат спокойни и сигурни, че когато отидат до урните на 19 април, ще бъдат водени от мъдрост, а не от паника. Дал съм указания на службите да следят всичко внимателно и да не допускат повтаряне на "румънския сценарий", каза Гюров. "Паниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда. Най-важното, което българските граждани трябва да знаят в този момент е, че България не е застрашена директно от военните действия, тя не е страна в конфликта, не участва в операциите, както и чухме от генералния секретар на НАТО, че те също не участват в тези военни действия", заяви той.

Срещата на Борисов и Запрянов бе излъчена наживо на страницата на лидера на ГЕРБ във "Фейсбук". "И те моля да напомниш, че още по-голямата заплаха е войната в Украйна. На двете ни граници, образно казано, се води кръвопролитна война, която няма да свърши скоро, може да се наложи в Народното събрание да се вземат тежки решения. По време на война нацията би трябвало да е най-консолидирана. Министрите да се съсредоточат как да си гарантират, извън отбраната, веригата на доставки на горива, резерви, борбата със спекулата", нареди Борисов.

Той гарантира, че служебният кабинет ще има подкрепата на депутатите на ГЕРБ, докато служебният премиер Андрей Гюров е "лоялен към евроатлантическите ни партньори, докато правителството изпълнява това, което сме обещали на президента Тръмп".

След заседанието на Съвета за сигурност, от думите на военния министър Атанас Запрянов, стана ясно, че армията е усилила противовъздушната отбрана още от вчера, а вероятно в петък ще иска помощ и от НАТО в това направление.

Запрянов обясни, че утре има среща на Съвета на НАТО и е възможно България да поиска помощ и гаранции за противовъздушната си отбрана. Заседанието бе свикано именно по искане и предложение на военния министър вчера. Тогава Запрянов обяви, че има коренно различна ситуация и ескалация на случващото се в Иран заради изстрелването на балистични ракети от Техеран към Турция.

Шефът на МО събра в сряда ръководния военен състав от Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на силите, началниците на служби "Военно разузнаване" и "Военна полиция" и набелязаха мерки. Именно докладите и мерките на военните са били изслушвани днес. От тях стана ясно единствено усилването на противовъздушната отбрана.

Този път в Съвета за сигурност бяха поканени и шефовете на парламентарните групи. Заседанието бе белязано от политически представления преди началото, по време на провеждането и след края му.

Представителите на МЕЧ, "Величие", "Възраждане", ДПС-НН на Делян Пеевски обявиха още в началото заседанието за закъсняло и призоваха да бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност към президента. Човекът на ДПС Станислав Анастасов дори напусна заседанието почти веднага, защото то било несериозно и било "пълен фарс". Малко след това си излезе и лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов, който обясни, че "служебното правителство смени четири пъти позицията си".

Гюров се видя и с американския посланик

Ситуацията в Близкия изток беше във фокуса на разговора на министър-председателя Андрей Гюров с Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България. В хода на срещата им в Министерския съвет двамата обсъдиха усложнената обстановка в региона и нейния ефект върху сигурността на Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта. Обсъдени са и отношенията между България и САЩ, в това число сътрудничеството в областта на високите технологии, отбраната и енергетиката. На срещата Гюров е поставил и въпросът за падането на визите за България.