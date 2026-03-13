Борисов: С правителството свършиха и отношенията ни с Пеевски

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов съюзът му с Делян Пеевски от ДПС е приключил с края на кабинета "Желязков". Така излезе от негово интервю в предаването "Без филтър". "Трябваше ни "Ново начало", за да имаме 121 (депутати – бел.ред.). Свърши правителството, свършиха и отношенията ни с Пеевски", твърди Борисов.

По думите му, няма такова нещо като "модел Борисов-Пеевски", за което говорят опонентите му. "Той беше по-отговорен от ПП и ДБ", похвали водачът на ГЕРБ колегата си.

За бъдещето Борисов обясни, че "сега ще има нов модел, в зависимост от ситуацията, в която ни постави народът". "Най-достоен партньор ли сме на САЩ, на Израел, на Украйна – факт. Това е ГЕРБ. Който иска да работи по този начин, ще влезем в модел и с него, в зависимост от резултата", заяви той. Но предрече, че след изборите на 19 април "може да се окажем цял парламент от опозиционери".

Противоречиво е отношението му към служебното правителство. Първо Борисов обясни, че се съгласи Атанас Запрянов да остане военен министър. "Понасяме и ГЕРБ негативите от това, че никой не обича войната, а наш е военният министър. Това е пасив за ГЕРБ", каза той. На практика излезе, че ГЕРБ участва в кабинета. После обаче заяви, че "ПП и ДБ в момента еднолично управляват държавата, а МВР – президентът Радев, през Копринката и Пламен Узунов".

Борисов говори доста по международни теми. За руския президент Владимир Путин първо разказа за свой телефонен разговор с него. "Аз му казах, че няма как да се разберем – ти са кагебеец, аз съм полицай; ти си джудист, аз съм каратист. Ние не сме политици, бе човек. Ние не можем да се разберем", описа той думите си към Путин, както и уплахът на преводачката от реакцията на президента, когато не превела точно част от разговора.

"Той няма да се предаде. Той не може да загуби войната в Украйна. Той ще стои в Кремъл, докто е жив. Това предопределя неговото поведение. Той иска да остане в историята като пълководец, като победител", сподели Борисов мнението си за Путин. И изрази надежда, че американският държавен глава Доналд Тръмп ще намери решение на войната в Украйна. "Това са тримата глобални играчи – Си Дзинпин, Путин и президента Тръмп", смята водачът на ГЕРБ.

"Ние сме в някаква полутрета световна война", каза той за конфликта в Близкия Изток.