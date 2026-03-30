ДПС иска да знае всички лични контакти на премиера с ПП-ДБ

Политическите битки се разиграват навсякъде по време на предизборната кампания и дори в парламентарния контрол. От ДПС атакуваха служебното правителство на Андрей Гюров с канонада от писмени въпроси за отношения на членовете му с лидерите на ПП-ДБ, като директно искат лична информация от министрите. Натъкват се на почти повсеместна съпротива от членовете на кабинета, повечето от които обявяват искането за превишаване на депутатските правомощия и нарушение на Конституцията.

Зад акцията на "Ново начало" стои зам.-шефът на ДПС и депутат Станислав Анастасов. Той е отправил 21 писма към членове на кабинета, с които поисква информация за "оперативни контакти", както се изразява, между тях и депутатите на ПП-ДБ Ивайло Мирчев, Асен Василев и Божидар Божанов. Като повод за необичайното искане той посочва "изнесени частични данни от служебни министри и множество въпроси от наши избиратели и остър обществен интерес към комуникацията" между членовете на правителството и споменатите парламентаристи.

Анастасов настоява да получи информация за "всички срещи с дата, място и час, заедно с препис-извлечение от паметните бележки от тях, телефонни разговори, кратки текстови съобщения, както и съобщения и разговори през различни приложения", считано от 12 декември 2025 г. Целта според него е "информираността на Народното събрание относно нерегламентираното влияние над служебните министри и пресичане на задкулисна, нелегитимна, олигархична власт", която той твърди, че се упражнява от тримата депутати - без да представи доказателства.

В личния си отговор Андрей Гюров посочва, че парламентарният контрол трябва да се използва за въпрос от актуален характер, които представляват обществен интерес и попадат в ресора на съответния министър и ръководената от него администрация. По думите му, исканата от Анастасов информация "представлява злоупотреба с правомощието на народния представител".

"Народните представители нямат функции на разследващи органи и се предполага, че са запознати с конституционните основни права на гражданите – неприкосновеност на личния живот и на тайната на кореспонденцията и на другите съобщения", допълва Гюров. Накрая заявява, че няма да допусне неговото правителство да бъде въвлечено в предизборната кампания чрез "провокации под формата на парламентарен контрол, целящи подкопаване на общественото доверие за провеждането на честни избори и засягате на личното достойнство на членовете на правителството".

Почти същите отговори пращат министърът на иновациите Ирена Младенова, на земеделието Иван Христанов, на здравеопазването Михаил Околийски, на финансите Георги Клисурски и др. Мария Недина – вицепремиер за еврофондовете, остро коментира , че исканата информация противоречи на основни права и "би могло да се определи като несъблюдаване на положената от народните представители клетва за спазване на Конституцията".