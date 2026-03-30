ДПС иска да знае всички лични контакти на премиера с ПП-ДБ

Гюров определи искането като противоконституционно

Днес, 06:33
Станислав Анастасов (вляво) с колегата му в ДПС Йордан Цонев.
Станислав Анастасов (вляво) с колегата му в ДПС Йордан Цонев.

Политическите битки се разиграват навсякъде по време на предизборната кампания и дори в парламентарния контрол. От ДПС атакуваха служебното правителство на Андрей Гюров с канонада от писмени въпроси за отношения на членовете му с лидерите на ПП-ДБ, като директно искат лична информация от министрите. Натъкват се на почти повсеместна съпротива от членовете на кабинета, повечето от които обявяват искането за превишаване на депутатските правомощия и нарушение на Конституцията.

Зад акцията на "Ново начало" стои зам.-шефът на ДПС и депутат Станислав Анастасов. Той е отправил 21 писма към членове на кабинета, с които поисква информация за "оперативни контакти", както се изразява, между тях и депутатите на ПП-ДБ Ивайло Мирчев, Асен Василев и Божидар Божанов. Като повод за необичайното искане той посочва "изнесени частични данни от служебни министри и множество въпроси от наши избиратели и остър обществен интерес към комуникацията" между членовете на правителството и споменатите парламентаристи.

Анастасов настоява да получи информация за "всички срещи с дата, място и час, заедно с препис-извлечение от паметните бележки от тях, телефонни разговори, кратки текстови съобщения, както и съобщения и разговори през различни приложения", считано от 12 декември 2025 г. Целта според него е "информираността на Народното събрание относно нерегламентираното влияние над служебните министри и пресичане на задкулисна, нелегитимна, олигархична власт", която той твърди, че се упражнява от тримата депутати - без да представи доказателства.

В личния си отговор Андрей Гюров посочва, че парламентарният контрол трябва да се използва за въпрос от актуален характер, които представляват обществен интерес и попадат в ресора на съответния министър и ръководената от него администрация. По думите му, исканата от Анастасов информация "представлява злоупотреба с правомощието на народния представител".

"Народните представители нямат функции на разследващи органи и се предполага, че са запознати с конституционните основни права на гражданите – неприкосновеност на личния живот и на тайната на кореспонденцията и на другите съобщения", допълва Гюров. Накрая заявява, че няма да допусне неговото правителство да бъде въвлечено в предизборната кампания чрез "провокации под формата на парламентарен контрол, целящи подкопаване на общественото доверие за провеждането на честни избори и засягате на личното достойнство на членовете на правителството".

Почти същите отговори пращат министърът на иновациите Ирена Младенова, на земеделието Иван Христанов, на здравеопазването Михаил Околийски, на финансите Георги Клисурски и др. Мария Недина – вицепремиер за еврофондовете, остро коментира, че исканата информация противоречи на основни права и "би могло да се определи като несъблюдаване на положената от народните представители клетва за спазване на Конституцията".

Военният министър Атанас Запрянов, който премина в служебното правителство от кабинета "Желязков", не се позовава на Конституцията, а директно отговаря, че в определения период е имал контакти с Ивайло Мирчев в рамките на парламентарния контрол и комисията по отбрана на Народното събрание. Ирена Георгиева, която ръководи туризма, докладва, че не е провеждала срещи с никого от тримата. Правосъдният министър Андрей Янкулов, както и шефът на МВР Емил Дечев, казват, че не са осъществявали "оперативни контакти" с никого.

ДПС, Станислав Анастасов, Правителство на Андрей Гюров, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

Служебното правителство отпусна 400 хил. евро за паравани за гласуване
30 Март 2026

В служебния кабинет се усещат като опълченци
29 Март 2026

7 пъти по-малко секции в Турция ще има за вота на 19 април
28 Март 2026

Асен Василев обяви Румен Радев за "страхлив лицемер"
28 Март 2026

Борисов се готви за ролята на Пеевски
27 Март 2026

ЦИК призова партиите да не пращат нарушители за членове на комисии
26 Март 2026

МВР арестува шефа на пощата за Кърджалийска област за изборни заплахи

26 Март 2026

Фенове на Радев са дарили 150 хил. евро

26 Март 2026

Интересът към гласуване в Турция се срина
25 Март 2026

Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
25 Март 2026

София спешно обяви поръчка за изборите
25 Март 2026

Реклама с Владимир Николов ще бъде спряна заради изборите
24 Март 2026

335 евро ще получат шефовете на секционни комисии в чужбина
24 Март 2026

Депутати ветерани останаха извън изборната надпревара
24 Март 2026

