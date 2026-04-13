Тираджия нарочно запуши тунел "Витиня" в посока София

Шофьор на камион умишлено закъса в тръбата за София на тунел "Витиня" на магистрала "Хемус" днес преди обед, с което предизвика километрично задръстване в последния почивен ден за Великден.

Водачът категорично е отказал на пристигналия екип на Агенция "Пътна инфраструктура" ТИР-ът да бъде изтеглен от тунела. Той е отказал и на органите на МВР да измести или да осигури достъп до превозното средства. Шофьорът е задържан от МВР, а Агенция "Автомобилна администрация" започва проверка на дейността на транспортното дружество.

Малко след 14.00 часа от АПИ съобщиха, че движението в тунел “Витиня" в посока София е възстановено. Преди това задръстването достигна дължина от около 25 километра, като се простираше от тунела чак до района на бензиностанция “Лукойл“ край Ботевград.

По-късно днес главният секретар на МВР Георги Кандев разясни в пост във Фейсбук за необичайното поведение на водача и се усъмни в умишлен саботаж.

"Шофьор на камион „закъса“ в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ и затрудни движението. Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата. Шофьорът обяснил, че началникът му няма да заплати за пътната помощ, ако тя не е от конкретна фирма. Тук подчертаваме, че мъжът е отказал предложената му безплатна помощ, за която няма да има нужда някой да плаща", пише Кандев.

На водача е съставен акт. Назначена е проверка относно техническата изправност на камиона. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Към момента мъжът отказва да даде обяснения за действията си.

"Фактът, че това се случва в ден с интензивно пътуване в страната и в пиков час, буди сериозни съмнения за умишлени действия, насочени към затрудняване на трафика. Министерството на вътрешните работи ще използва всички налични ресурси, за да изясни обстоятелствата по случая и да установи дали е налице умишлен саботаж", коментира главният секретар на МВР.

Днес затруднение в движението имаше и по магистрала "Тракия". След Пловдив в посока София са станали три катастрофи, от които две са верижни. В резултат на инцидентите се образува сериозно задръстване.

Допълнително движението се затруднява заради ремонтни дейности по магистралата, което води до нови задръствания в участъка.