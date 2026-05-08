Нови 32 км от магистрала "Хемус" получиха разрешение за строеж

Срокът за завършване е 44 месеца, като се допуска предварително изпълнение на обекта

08 Май 2026
В момента се работи по изграждането на лотове 2, 3 и 4 от магистрала "Хемус".

В последния си ден на поста служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов подписа разрешение за изграждането на 32-километров участък на автомагистрала „Хемус“. Той е от края на пътен възел Павликени – Левски до пътя Русе – Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина.

Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка, като целта е да се ускори изграждането на магистралата. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

От ведомството съобщават, че се работи по изграждането на лотове 2, 3 и 4 от магистрала "Хемус". За лот 5, с дължина 23 км от пътен възел "Летница",  се подготвя документацията. 

За участъци 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури по Закона за устройството на територията и по технически решения. През месец февруари т.г. бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 км. Всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени, припомнят от МРРБ.

 

