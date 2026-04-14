Главният секретар на МВР настоява, че случаят в тунела е акт на саботаж

Главният секретар на МВР Георги Кандев настоява, че в случая с тира в тунел "Витиня" са налице "данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите". Той твърди това в пост във фейсбук.

Неговите твърдения се появиха само часове след като стана ясно, че водачът на камиона, блокирал за часове магистрала "Хемус" е пуснат от ареста без каквито и да е обвинения.

"Във връзка с инцидента от вчера в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, при който тежкотоварен автомобил блокира движението и предизвика сериозни затруднения за хиляди граждани, ви информирам следното: След проведен следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела", написа Кандев.

По негови думи, данните от проверката "сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно". "Напротив - автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса", твърди главният секретар на МВР..

Той добавя: "МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия."

Шофьорът на тир, спрял в тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“, и предизвикал километрична задръстване в посока София в последния почивен ден, беше освободен от ареста днес следобед. На този етап няма повдигнати каквито и да е обвинения срещу него.

Иначе стана ясно и, че водачът е нарушил забраната за движение на тежкотоварни камиони. На място служители на Автомобилната администрация са установили други две нарушения - превишаване на времето за управление и липса на лиценз. Камионът е бил и със спукано предно панорамно стъкло. Това заяви по Нова тв началникът на сектор “Пътна полиция” при ОД МВР - София главен инспектор Владислав Павликянов. Властите очакват изготвяне на автотехническа експертиза.

В понеделник водачът отказа да бъде изтеглен с "Пътна помощ", предложена му от АПИ, въпреки че му е било обяснено, че изтеглянето на превозното средство ще е безплатно. Той обяснил, че началникът му няма да плати, ако не е от конкретна фирма от другия край на страната. Така мъжът е бил задържан за 24 часа. Главният секретар на МВР Георги Кандев в пост във Facebook написа, че случилото се буди сериозни съмнения за умишлени действия по време на най-интензивния трафик и ще се използват всички ресурси, за да се установи дали не става дума за саботаж.

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ пък проверяват фирмата.

"В понеделник около 11 часа наши служители са установили, че на автомагистрала „Хемус“, в посока София, се е образувало задръстване преди тунел „Витиня“. Навлизайки в самия тунел, е установен тежкотоварен автомобил, който по думите на водача внезапно е аварирал. За движение е останала само една лента - изпреварващата, в посока София. В рамките на около 30 минути се е образувало километрично задръстване", обясни Павликянов.

По данни на водача двигателят е загаснал и той не е имал възможност да го подкара. Когато пътните полицаи отишли на място - не е правен опит да се запали камиона.

Той подчерта, че водачът е задържан в полицейското управление в Елин Пелин, а защо е отказал помощта - тепърва ще се установява. Към този момент материалите не са докладвани в прокуратурата в града. Тепърва предстои прокурор да прецени дали да повдигне обвинение на шофьора и каква мярка за неотклонение да му наложи. По случая е образувано досъдебно производство за противозаконното пречене на орган на властта да изпълни задълженията си.

"Шофьорът е бил предупреден за действията си. След като е отказал да премести автомобила, ние предприехме други действия - задържахме го. Камионът вече е репатриран. Когато е пристигнала безплатната пътна помощ и малко преди задържането, водачът е оказал съдействие и автомобилът е изведен от тунела", подчерта униформеният.

"Към момента камионът е извън тунела и се охранява от полиция", обясни главният инспектор.

По отношение за забраната за движение на тежкотоварни камиони в интервала между 12:00 ч. до 20:00 ч. на 13 април той уточни, че тя е важала за автомагистралите. "Първокласните и второкласните пътища са могли да се използват от тежкотоварни автомобили. Колко километра е изминал по магистралата в нарушение ще се установи чрез камерите", обясни Павликянов.

За водача е извършена проверка. Няма сериозни предишни нарушения, освен едно от 2011 г., за което е бил лишен от право да управлява за 7 месеца. Представил е гръцко свидетелство за управление, докато българското му е било валидно до януари 2006 г.