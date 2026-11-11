Доброволци алармираха за рекет след катастрофата на "Тракия"

Доброволците от пътна помощ, които вчера помагаха безвъзмездно на властите, след жестоките верижни катастрофи на АМ "Тракия", отнели живота на 11 души, искат спешна среща с вътрешния министър Иван Демерджиев заради информация, че с помощта им се злоупотребява.

"По разпореждане на местните власти бяхме инструктирани всички извозвани от нас автомобили да бъдат насочвани и разтоварвани на паркинг на г-н Господинов, известен като "Динко". Изпълнихме дадените ни указания в хода на операцията. Впоследствие до нас достигнаха тревожни сведения, че от собственици, които желаят да приберат автомобилите си от този паркинг, се изискват парични суми. Настояваме компетентните органи незабавно да проверят тези сведения и правното основание за евентуално исканите плащания", пише до министъра Димитър Михайлов, който е председател на Сдружение "Браншови съюз Пътна помощ".

"Сега" се свърза с Михайлов и той потвърди, че е изпратил писмото. "По разкази на потърпевши за освобождаване на камион от въпросния паркинг се искат 8000 евро", посочи той. Михайлов потвърди, че от МВР са разпоредили на доброволците да извозват автомобилите до посочения паркинг. "Не останахме очаровани", сподели той. Според него наблизо е имало други големи паркинги, които е можело да бъдат ползвани, но тогава МВР е трябвало да им осигури охрана. Михайлов смята, че по този начин не може да се гарантира съдбата на товарите от камионите.

"Сега" изпрати въпроси до МВР дали писмото е получено, дали има проверка и дали министърът ще се срещне с представители на сдружението. Попитахме също дали е вярно, че автомобилите са извозвани на въпросния паркинг по нареждане на МВР, и ако да - защо и кой го е разпоредил.

Краткият отговор на МВР гласи следното: "След тежкия инцидент от вчера всички пътни превозни средства, които са били на място, са отстранени безвъзмездно от автомагистрала "Тракия", за да се освободи движението. Част от тях са върнати на собствениците им. Тези, които представляват веществени доказателства, се намират на охраняем паркинг. Връщането им на собствениците ще става под полицейски надзор".

От министерството казват още, че в ОДМВР - Ямбол няма постъпили жалби или сигнали във връзка с репатрирането или съхранението на изтеглените пътни превозни средства. Въпреки това, днес била извършена проверка на паркинга. "Към момента нарушения не са констатирани. Полицията ще продължи да извършва периодични проверки и има готовност да реагира веднага на всеки сигнал", казват от МВР, без да отговорят на всички поставени въпроси.

Прокуратурата изиска документи от АПИ

Междувременно от Окръжната прокуратура в Ямбол съобщиха, че са взети проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. А от АПИ е изискана цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на участъка от магистралата, на който станаха катастрофите.

Продължават разпитите на свидетелите.

Направени са 6 огледа с технически средства, включително и с дрон. "Иззети са 20 моторни превозни средства, имащи по-съществено участие в произшествието. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция", казва прокуратурата. (За румънския гражданин си припомнете тук.)

Предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която да покаже механизма за възникване на катастрофите. Както и на комплексна автотехническа и съдебномедицинска, която да установи причинно-следствената връзка между възникналите катастрофи и настъпилата смърт на 11 души, и нараняванията на други над 50.