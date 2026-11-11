Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Доброволци алармираха за рекет след катастрофата на "Тракия"

МВР не казва имало ли е нареждане автомобилите да се репатрират на определен паркинг

Днес, 15:26
11 души загинаха в тежка верижна катастрофа на АМ "Тракия" вчера.
БЧК
11 души загинаха в тежка верижна катастрофа на АМ "Тракия" вчера.

Доброволците от пътна помощ, които вчера помагаха безвъзмездно на властите, след жестоките верижни катастрофи на АМ "Тракия", отнели живота на 11 души, искат спешна среща с вътрешния министър Иван Демерджиев заради информация, че с помощта им се злоупотребява.

"По разпореждане на местните власти бяхме инструктирани всички извозвани от нас автомобили да бъдат насочвани и разтоварвани на паркинг на г-н Господинов, известен като "Динко". Изпълнихме дадените ни указания в хода на операцията. Впоследствие до нас достигнаха тревожни сведения, че от собственици, които желаят да приберат автомобилите си от този паркинг, се изискват парични суми. Настояваме компетентните органи незабавно да проверят тези сведения и правното основание за евентуално исканите плащания", пише до министъра Димитър Михайлов, който е председател на Сдружение "Браншови съюз Пътна помощ".

"Сега" се свърза с Михайлов и той потвърди, че е изпратил писмото. "По разкази на потърпевши за освобождаване на камион от въпросния паркинг се искат 8000 евро", посочи той. Михайлов потвърди, че от МВР са разпоредили на доброволците да извозват автомобилите до посочения паркинг. "Не останахме очаровани", сподели той. Според него наблизо е имало други големи паркинги, които е можело да бъдат ползвани, но тогава МВР е трябвало да им осигури охрана. Михайлов смята, че по този начин не може да се гарантира съдбата на товарите от камионите.

"Сега" изпрати въпроси до МВР дали писмото е получено, дали има проверка и дали министърът ще се срещне с представители на сдружението. Попитахме също дали е вярно, че автомобилите са извозвани на въпросния паркинг по нареждане на МВР, и ако да - защо и кой го е разпоредил. 

Краткият отговор на МВР гласи следното: "След тежкия инцидент от вчера всички пътни превозни средства, които са били на място, са отстранени безвъзмездно от автомагистрала "Тракия", за да се освободи движението. Част от тях са върнати на собствениците им. Тези, които представляват веществени доказателства, се намират на охраняем паркинг. Връщането им на собствениците ще става под полицейски надзор".

От министерството казват още, че в ОДМВР - Ямбол няма постъпили жалби или сигнали във връзка с репатрирането или съхранението на изтеглените пътни превозни средства. Въпреки това, днес била извършена проверка на паркинга. "Към момента нарушения не са констатирани. Полицията ще продължи да извършва периодични проверки и има готовност да реагира веднага на всеки сигнал", казват от МВР, без да отговорят на всички поставени въпроси.

 

Прокуратурата изиска документи от АПИ

Междувременно от Окръжната прокуратура в Ямбол съобщиха, че са взети проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. А от АПИ е изискана цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на участъка от магистралата, на който станаха катастрофите.

Продължават разпитите на свидетелите. 

Направени са 6 огледа с технически средства, включително и с дрон. "Иззети са 20 моторни превозни средства, имащи по-съществено участие в произшествието. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция", казва прокуратурата. (За румънския гражданин си припомнете тук.) 

Предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която да покаже механизма за възникване на катастрофите. Както и на комплексна автотехническа и съдебномедицинска, която да установи причинно-следствената връзка между възникналите катастрофи и настъпилата смърт на 11 души, и нараняванията на други над 50.

Опашки от желаещи да дарят кръв се образуваха пред Националния център по трансфузионна хематология в София след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".
БГНЕС Опашки от желаещи да дарят кръв се образуваха пред Националния център по трансфузионна хематология в София след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

На България не ѝ трябва война! Тя си има катастрофални управници
11 Ноем. 2026
Семействата на загиналите на "Тракия" ще получат по 8000 евро
11 Ноем. 2026
Как в Европа се борят с мъглите по пътя
11 Ноем. 2026
Задържан е румънският шофьор, предизвикал катастрофата на "Тракия"
11 Ноем. 2026
Днес е ден на национален траур за загиналите на АМ "Тракия"
11 Ноем. 2026
България ще е в траур утре за 11-те жертви на магистрала "Тракия"
10 Ноем. 2026
Пожарът на АМ "Тракия" е овладян
07 Авг. 2026
На тол камерите не се виждал шофьорът на тира от катастрофата на АМ "Тракия"
11 Юли 2026
Утре АПИ отпушва две от тапите на магистрала "Тракия"
25 Юни 2026
На "Тракия" е въведено ограничение от 100 км/ч
15 Апр. 2026
Жена загина, а 26 души са ранени при верижна катастрофа в Япония
27 Дек. 2025
Верижна катастрофа затрудни движението по АМ "Тракия"
23 Ноем. 2025
Фатална катастрофа затвори АМ "Тракия"
15 Ноем. 2025
Пак ще затварят 4 пъти на ден магистрала "Тракия"
12 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави