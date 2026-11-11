Как в Европа се борят с мъглите по пътя

От автоматизирани системи за ранно предупреждение и електронни табла до конкретни ограничения на скоростта и специална маркировка - това са част от мерките, обобщени от кореспонеднти на Би Ти Ви, които различни европейски държави предприемат, за да се справят с опасностите от гъстата мъгла по пътищата. Опитът им показва, че безопасността зависи не само от вниманието на шофьорите, но и от навременната информация и адекватната реакция на пътните власти.

Австрия - автоматизирани системи и специална маркировка

За да избегнат пътни произшествия, австрийците разчитат на комбинация от автоматизирани системи за ранно предупреждение, гъвкаво управление на трафика и специфична пътна маркировка. Над 700 електронни дисплея са разположени над магистралите в Австрия. Когато сензорите засекат намалена видимост, табелите автоматично променят светлинните знаци, задействат предупреждения за мъгла, указват препоръчителна по-ниска скорост и активират забрана за изпреварване от тежкотоварни автомобили.

Специални метеорологични сензори измерват нивата на видимост, влажността и температурата, изпращайки данни в реално време към диспечерските центрове. Това позволява на операторите да реагират секунди след появата на гъста мъгла.

Върху асфалта в най-критичните и предразположени към мъгла участъци са поставени около 9000 специални маркировки под формата на точки или полукръгове, които служат за ориентир на шофьорите за спазване на безопасна дистанция.

Метеорологичната система в Австрия е свързана с трафик радиото. При внезапно навлязла гъста мъгла информацията се съобщава директно в ефир и се отразява в навигационните системи на автомобилите. "Имат всякакви канали за получаване на информация. Хората тези неща са ги открили преди много години и тези правила са написани с кръв, колкото и да не ми се иска да го кажа. От имплементирането на тази система през 2008 г. до ден днешен вследствие на мъгла няма загинал човек във верижни катастрофи", раказа гражданинът Георги Джуров.

Гърция - метеорологични станции и електронни табла

В Гърция от години има поставени мини метеорологични станции в районите, където има риск за пътната обстановка. При влошаване на метеорологичните условия информацията и указанията за намаляване на скоростта се съобщават чрез електронни табла над пътното платно, които се обслужват от фирмите концесионери, обяснява кореспондентът на Би Ти Ви в Гърция Светлана Склирис.

По думите ѝ един от най-уязвимите на мъгли райони е зоната на летището в Солун. Учени от Солунския университет „Аристотел“ са провели 35-годишно наблюдение, според което мъглите там се появяват средно 18 пъти годишно. Най-често това се случва между 6:00 и 8:00 часа сутринта в периода от ноември до януари, като средната им продължителност е четири часа и половина.

В Германия - до 50 км/ч при видимост под 50 метра

В Германия по много от магистралите няма ограничение на скоростта, но ако видимостта падне под 50 метра, шофьорите нямат право да карат с повече от 50 км/ч. За ориентир на водачите служат светлоотразителни колчета край пътя, обикновено разположени през 50 метра, както и пътни светлоотразителни маркировки. Електронни табели предупреждават за опасност и въвеждат временни ограничения, разказва кореспондентът на Би Ти Ви в Германия Михаела Златкова.

При тежки метеорологични условия властите могат да затворят отделни ленти или цели участъци и да пренасочат движението. Рисковите изпреварвания трябва да се избягват, а спирането на магистралата, включително в аварийната лента, е забранено, освен при аварийна необходимост. За тежкотоварните автомобили има и допълнителна забрана да навлизат в най-лявата лента.

В Италия - до 50 км/ч при гъста мъгла

Мъглата в Италия, особено в долината на река По и по магистрала А1, често води до рязко намаляване на видимостта. Член 141 от италианския Кодекс за движение по пътищата задължава шофьорите да съобразяват скоростта с пътните условия, дори когато няма изрично въведено ограничение. Това важи и при дъжд, мъгла и други особени ситуации, обяснява кореспондентът на Би Ти Ви в Италия Вера Найденова.

При гъста мъгла и видимост под 100 метра на магистралата се препоръчва скорост до 50 км/ч. На някои участъци това ограничение се въвежда временно с пътни знаци. По извънселищните пътища и магистралите са задължителни късите светлини, габаритите и осветлението на регистрационния номер. Задната светлина за мъгла трябва да се включва само при гъста мъгла с видимост под 50 метра, проливен дъжд или много гъст сняг. Използването на дълги светлини при гъста мъгла е забранено, а водачите трябва да спазват по-голяма дистанция от обичайната.