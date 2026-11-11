Семействата на загиналите на "Тракия" ще получат по 8000 евро

Еднократна социална помощ в размер на 8000 евро ще бъде изплатена на семействата и наследниците на загиналите при вчерашните тежки катастофи на автомагистрала "Тракия". Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова след днешното правителствено заседание.

Помощта ще бъде предоставена чрез дирекциите "Социално подпомагане", а средствата ще бъдат одобрени като извънредни по бюджета на министерството на труда и социалната политика. Очаква се те да бъдат изплатени в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси. Средствата са предназначени за покриване на първоначалните им нужди след трагедията, обясни Ефремова.

"Семействата на пострадалите също могат да се обърнат към дирекциите "Социално подпомагане" по местоживеене за конкретна консултация относно възможностите за отпускане на еднократна социална помощ", посочи министърът. Третата форма на подкрепа, която може да окаже социалното ведомство, е за хората, които се нуждаят от психологическа подкрепа - те могат да бъдат насочени от дирекциите към социални услуги в общините, където да получат безплатна психологическа помощ.

В днешния ден на национален траур министърът изрази съболезнования на семействата на загиналите и надежда за бързо възстановяване на пострадалите. Тя благодари на случайните свидетели, доброволците и полицаите, оказали помощ на място, както и на медицинските специалисти, които се грижат за ранените.

Припомняме, че правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври 2025 г. Необходимите средства от общо 60 000 лева отново бяха осигурени от бюджета на социалното ведомство. Тогава кабинетът отпусна и допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията.

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