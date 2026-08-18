Родители на деца от убийството в Пловдив отказвали съдействие

Част от младежите, участвали или присъствали при убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, са имали предишни противообществени прояви и са били известни на институциите. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова по време на посещението си в Пловдив.

По думите ѝ някои от децата са били насочвани към социални услуги още преди зловещия случай, но предприетите мерки не са успели да предотвратят последвалото развитие.

Ефремова посочи като сериозен проблем и липсата на съдействие от страна на част от родителите. Според нея при някои семейства има притеснение или недоверие към институциите, което значително затруднява превенцията и работата с децата.

Именно затова социалният министър смята, че действащата нормативна уредба вече не отговаря на реалните проблеми и трябва да бъде основно променена.

Социалният министър Наталия Ефремова каза, че е изискала информация за убийството на Георги Кузев на Младежки хълм в Пловдив от социалните служби, за да се прецени какви мерки да се предприемат и дали се работи със семействата на децата.

"В момента децата се намират под закрилата на полицията и са в ареста, конкретни мерки за тях от социалните служби няма как да се предприемат, след това ще бъде оказана и психологическа помощ. Към момента фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви", коментира тя пред журналисти.

По думите ѝ трябва да се подобри доверието в институциите, защото то е нарушено и поради липсата му, сме свидетели на ситуация с "трагичен край".

По време на визитата си Наталия Ефремова се срещна с ръководството на социалните служби в Пловдив, за да се запознае с предприетите мерки спрямо децата, свързани със случая на Младежкия хълм.

На децата, които са на свобода, вече е осигурена подкрепа от специалисти в съответните социални услуги.

Според министъра при част от семействата се наблюдава слаб интерес към работата на институциите, а в някои случаи родителите дори отказват контакт. Задачата на социалните работници в момента е постепенно да изградят „крехко доверие“, за да може помощ да получат както децата, така и техните близки.

Ефремова коментира и информацията за излъчване на част от случилото се в TikTok. Според нея въвеждането единствено на забрани няма да реши проблема.

Фокусът трябва да бъде върху изграждането на критично мислене и морален компас у децата, така че те да могат да разграничават виртуалната среда от реалността и да разбират последствията от действията си.

Социалният министър призна, че координацията между полиция, социални служби и образователна система не е еднакво ефективна във всички общини в Пловдивска област.

Според нея са необходими постоянни и системни действия, а не кампанийни мерки след тежки инциденти.

Ефремова е категорична, че сегашните механизми за работа с деца и родители трябва да бъдат променени, за да отговарят на съвременните обществени проблеми и да позволяват по-ранна и ефективна намеса при рисково поведение.