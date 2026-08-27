Още трима непълнолетни са арестувани за убийството в Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми и задържа още трима непълнолетни за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив.

Двама от тях са на 17 г., а един - на 15 г. Те са обвинени за това, че на 4 август, в съучастие с още петима обвиняеми на възраст от 14 до 17 г., умишлено са убили мъжа. Групата от петима младежи - две момичета и три момчета, бяха задържани веднага след смъртта на Кузев.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Според събраните до момента доказателства - анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв - е направено предположение за участието и на новите трима младежи в извършване на убийството, съобщава прокуратурата.

Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев.

Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа.

На 28 август Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях.