И двете момичета от убийството в Пловдив окончателно остават в ареста

Булфото Съдебното заседание се проведе на фона на протест на граждани, които настояха за най-строги наказания за обвинение за убийството.

Апелативният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение на двете момичета - на 15 и 17 г., които са участвали в побоя над Георги Кузев, след който 37-годишният мъж почина. Определението на апелативните магистрати е окончателно. Другите трима задържани от младежката група не обжалваха задържането, което им наложи Окръжният съд.

По закон непълнолетните могат да останат в ареста до пет месеца, обяснява БНТ.

Това определение на съда не може да бъде обжалвано. Преди да бъде прочетено решението на съда от прокурора по делото в апелативния съд, стана ясно, че има събрани нови видеодоказателства, такива, които категорично доказват, че момичетата са участвали. Защитната теза на техните адвокати беше, че те нямат пряко участие в нанесения побой.

Адвокатите на момичетата настояха за освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор, предава БНР.

Мотивът за това искане е, че девойките не са участвали в издевателството и убийството на Георги, гласи защитната теза.

Пред медиите прокурор Стефани Черешарова коментира, че има доказателства, че момичетата са участвали активно в побоя. До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи, екипът вече е от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активно оперативна работа, каза още прокурорът, цитиран от БТА.

Съдебното заседание се проведе на фона на протест на граждани, които настояха за най-строги наказания за обвинение за убийството. Протестиращите обикаляха покрай съдебната зала, чуваха се и техните възгласи, които бяха одобрителни, след като разбраха какво е решението на апелативния съд.

Преди наказанията обаче предстои разследващите да приключат досъдебното производство и да внесат обвинителен акт, по който съдът да се произнесе за вината на младежите.

Те са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и с. Строево.