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4 причини за спада в уменията по четене на учениците

Влияние оказват намалената концентрация, дигиталният живот и влошената дисциплина

Днес, 14:13
Навиците за четене на учениците се променят.
Pexels.com
Навиците за четене на учениците се променят.

Резултатите от международното изследване на грамотността PISA 2025 са "червена лампичка" не само за България, но и за всички държави от ОИСР, участвали в него. Общото представяне на страните се влошава, като са отчетени най-ниските средни резултати, регистрирани някога по природни науки, четене и математика. Особено рязък спад се наблюдава при резултатите по четене - те са се понижили с 28 точки в страните от ОИСР и с 16 точки в останалите държави и икономики за периода 2015-2025 г., включително по отношение на умения, които са от ключово значение в ерата на изкуствения интелект - оценяване на информацията, свързване на информация от множество източници и критично осмисляне на прочетеното. А случаите на т.нар. "прибързано четене" - при което учениците четат бързо, но неточно - почти са се удвоили, достигайки 9% през 2025 г. спрямо 2018 г.

PISA разглежда четири взаимно допълващи се фактора за влошаване на резултатите по четене. Кои са те?

 

Учениците - Намалена концентрация и самооценка

Спадът в резултатите по четене изглежда не се дължи просто на равномерно понижаване на успеваемостта, а по-скоро на това, че за учениците определени видове задачи по четене са станали по-трудни. Данните показват, че най-бързо се понижава успеваемостта при задачите, в които като стимул са използвани по-дълги текстове. Между 2018 и 2022 г. успеваемостта намалява особено при задачите, изискващи по-високи познавателни процеси, като оценяване и осмисляне, които предполагат внимателно четене, запомняне и интегриране на множество части от информация, понякога от няколко източника. За разлика от тях най-слабо засегнати са задачите, при които учениците трябва да открият конкретна информация. 

Общият извод е, че спадът може да е свързан със способността на учениците да поддържат продължителна концентрация при изпълнението на сложни задачи по четене. Основания за него дава наблюдението, че спадът в резултатите се наблюдава още в самото начало на оценяването по четене - при задачите за плавност, измерващи колко бързо и точно учениците обработват прости писмени твърдения. Делът на тези, които четат точно и плавно, е намалял с около 7 процентни пункта между 2018 и 2025 г. Делът на т.нар. "прибързани читатели" - ученици, които дават бързи, но неправилни отговори - се е увеличил средно с около 5 процентни пункта - от почти 7% през 2018 г. на 11% през 2025 г.

Значително се е увеличил и делът на прибързаните отговори - бързи, но неправилни, т.е. учениците са започнали по-често да отговарят бързо, вместо да оставят трудните задачи без отговор. Освен това спадът в резултатите е по-силен в по-късните части на теста, отколкото в началните. Това подсказва, че с течение на времето са намалели вниманието, постоянството или увереността на учениците, когато се сблъскват с трудни задачи.

 

Училища и класни стаи: по-трудно поддържане на дисциплината и нужда от повече подкрепа

Някои аспекти на училищната среда са станали по-предизвикателни, показва изследването. Отчасти това се дължи на пандемията от COVID-19, когато много ученици са изпитвали трудности при дистанционното обучение, не винаги са разбирали поставените задачи и не са усещали достатъчна подкрепа от учителите. Намаляват например учениците, които посочват, че учителите по природни науки продължават да преподават, докато учениците разберат материала. А това до известна степен влияе и на резултатите. В държавите, в които резултатите по природни науки са се влошили, условията за преподаване, за които съобщават учениците, често също са се влошили. 

Климатът в класната стая и училището също се е променил с времето. Средно за страните от ОИСР тормозът е намалял между 2018 и 2022 г., но отново се е увеличил до 2025 г., макар и не непременно до нивата отпреди 2022 г. В държавите, в които делът на учениците, съобщаващи, че са били заплашвани от други ученици, се е увеличил най-много между 2022 и 2025 г., резултатите по четене са имали тенденция да се влошават по-силно. 

Данните от TALIS 2024 допълнително насочват към влошаване на дисциплината през последните години в класните стаи в прогимназиалния етап. През 2024 г. учителите съобщават, че отделят повече време за поддържане на реда в класната стая, отколкото през 2018 г., което оставя по-малко време за преподаване - и за учене. Средно делът от учебното време, отделяно за поддържане на реда, се е увеличил от 13% през 2018 г. на 16% през 2024 г.

 

Фактори на системно ниво: по-разнообразни класни стаи и слабо управление

Няколко промени на системно ниво също може да са повлияли върху тенденциите в резултатите през последните години. Една от тях е свързана с начина, по който образователните системи са реагирали на промените в състава на класовете. TALIS 2024 показва, че в страните от ОИСР почти трима от всеки четирима учители - средно 73% - съобщават, че преподават в академично разнородни класове, т.e. в класове, в които има повече от 10% ученици с ниски постижения и/или ученици с високи способности. A по-големият дял на учениците с ниски постижения е свързан с повече нарушения в класната стая, което означава, че поддържането на приобщаващо и качествено обучение може да е по-трудно в някои контексти.

Освен това директорите съобщават, че в училищата им има повече ученици бежанци, такива, за които езикът на обучение не е роден, и повече ученици със специални потребности и повече ученици с мигрантски произход. Разнообразието в класната стая само по себе си не е проблем - то не обяснява общия спад в резултатите. Въпросът по-скоро е дали образователните системи имат капацитет да отговорят на нарастващата необходимост от диференцирано преподаване, езикова подкрепа, ресурси за специално образование и по-широка социално-икономическа подкрепа, особено когато няколко вида потребности са концентрирани в едни и същи училища или класни стаи.

 

Обществени тенденции: промени в навиците за четене, все по-дигитален живот

Извън училищата по-широки обществени тенденции също може да са повлияли върху начина, по който младите хора учат и взаимодействат с писмените текстове, отбелязват изследователите.

PISA 2018 вече показа, че навиците за четене на учениците се променят. Все по-голям дял от младежите съобщават, че четат само когато се налага, намалява индексът на удоволствието от четенето, като цяло се четат по-малко художествени книги, печатни списания и вестници. Отговорите на родителите също подсказват, че четенето е загубило позиции като тяхно „любимо занимание“. Т.е. удоволствието от четенето е намаляло не само сред децата, но и сред родителите. 

Промените в практиките за четене се отнасят и до вида текстове, които хората четат. В PISA 2018 е установено, че учениците, които четат художествена литература и по-дълги текстове за училище, са постигали по-високи резултати по четене. Учениците, които по-често четат книги на хартия, също са склонни да постигат по-добри резултати от тези, които четат книги предимно на дигитални устройства.

Данните от PISA 2025 също показват промени в характера на дигиталната ангажираност на учениците между 2022 и 2025 г. По-голям дял от учениците съобщават, че прекарват повече от един час дневно в социалните мрежи или във видеоигри, докато по-малко ученици посочват, че използват дигитални устройства за дейности като търсене на практическа информация онлайн или създаване на дигитално съдържание. Тези тенденции не доказват пряка връзка между онлайн дейностите и спада в резултатите по четене. Те обаче допълват предишните данни, че средата, в която младите хора се срещат с текстове и ги използват, продължава да се променя в различните цикли на PISA. Днешните ученици продължават да четат и пишат активно в дигитална среда, но често за различни цели и във формати, различни от тези в миналото. Тази променяща се структура на дигиталните дейности може да е от значение за разбирането на по-широкия контекст, в който се развиват продължителното четене, интегрирането на информация и критичната оценка.

Учениците, участвали в PISA 2025, са родени около 2009 г. и са израснали в период на бърза промяна и широко разпространение на личните електронни устройства, което може да е променило навиците за четене, насърчавайки по-кратко и фрагментирано взаимодействие с дигитално съдържание за сметка на продължителното четене. Други изследвания също документират промени в начина, по който младите хора четат, както и в това какво, кога и защо четат: те по-често взаимодействат с дигитални текстове, които насърчават селективно или функционално четене, по-често превключват между различни задачи и отделят по-малко време за продължително четене - практики, които са силно свързани с развитието на разбирането на прочетеното.

 

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