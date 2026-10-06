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България е с най-лошите резултати по математика на PISA в ЕС

Нашите ученици се представят значително по-зле от средното за Европа

Днес, 18:20
Pexels.com

Дори на фона на повсеместния срив на PISA 2025 България се отличава с особено лоши резултати. Страната ни изглежда и много далеч от целите, които Брюксел си поставя за знанията и уменията на 15-годишните – до 2030 г. държавите членки да свалят под 15% дела на незадоволителните оценки по математика, четене и природни науки. Това показва новият обзор на Европейската комисия за резултатите от изследването PISA за 2025 г. 

България подобрява представянето си единствено по природни науки, като делът на незадоволителните оценки спада от почти 50% през 2022 г. до 48% сега. Средното ниво на слабите резултати за ЕС обаче е много по-ниско – 25,9%. Единствената държава, която е изпълнила целта на ЕС, е Естония, която показва само 9,9% незадоволителни резултати през 2025 г. Близко до целта са също и Ирландия, Финландия и Литва. Латвия е била почти на границата на 15% през 2022 г., но през 2025 г. показва значителен скок на слабите оценки, като достига около 28%. С резултата си България тук е предпоследна в ЕС, като по-зле от нас са единствено учениците в Кипър.

По четене показваме около 5% повече слаби резултати от преди – през 2022 г. имаме 53% незадоволителни оценки, а през 2025 г. – 58%. И тук единствено Кипър е с по-лоши резултати от нас  – около 62%. Средно за ЕС има около 31% незадоволителни резултати. В тази категория няма нито една държава, която да е в рамките на целта на ЕС за 2030 г. Тук най-близо до целта са Ирландия и Естония, които са единствените, които имат под 20% ученици с най-ниско постижение.

Резултатите на нашите ученици по математика са най-ниските в ЕС. През 2022 г. сме показали под 55% слаби резултати по математика, а през 2025 г. – 57%. Средно за всички държави в ЕС делът на най-лошите оценки е 33,9%, като е най-висок от трите категории – четене, математика и природни науки. Отново нито една държава не достига целта за 2030 г. Най-близо и тук са Ирландия и Естония, като само те показват дял под 25%.

ЕС стои зле на фона на другите развити страни. В сравнение с Канада, Япония, Сингапур, Южна Корея, Обединеното кралство и САЩ, ЕС отчита най-висок дял на учениците с ниски постижения по четене и природни науки, а по математика само САЩ е по-зле от нас. Сингапур е с най-малко слаби оценки във всяка от областите – под 15%. Великобритания дори показва спад в дела на незадоволителните постижения по природни науки и четене – по четене спадът е минимален, но по природни науки виждаме намаляване от над 20% през 2022 г. до около 17,5% през 2025 г.

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PISA 2025

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