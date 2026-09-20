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В Сингапур четенето се заплаща

Не е необичайно правителството да използва финансови стимули, за да повлияе на поведението на гражданите

Днес, 11:42
Pixabay

Сингапур плаща на гражданите си да отделят поне по 15 минути на ден за четене на книга в опит да се пребори с нарастващата тенденция на doomscrolling  (безкрайното четене на негативни новини в социалните мрежи). Целта на кампанията е да се подобри концентрацията, критичното мислене и въображението на сингапурците, пише "Гардиън".

В рамките на програмата читателите трупат точки, които могат да бъдат заменени за малка парична сума. Хората трябва да регистрират 50 сесии на четене (по една на ден) в правителствен уебсайт, за да спечелят 1 сингапурски долар (около 80 щатски цента). Сесия с продължителност 15 или повече минути се възнаграждава с 20 виртуални монети, като за получаване на един долар са необходими 1000 монети. Разрешена е само една сесия на четене дневно.

Ръководителят на Националния библиотечен съвет Мелиса Там заяви, че устойчивите навици за четене се изграждат чрез малки и постижими стъпки. „Живеем в свят на огромно изобилие от съдържание, информация и стимули“, каза тя пред вестник Straits Times. „Във всеки един момент можем да прегледаме стотици заглавия, да изгледаме видеоклип или да получим резюме за почти всичко. Знаем, че навиците се изграждат чрез малки, постоянни действия. Затова започваме с проста цел: четете по 15 минути на ден. В автобуса, преди лягане или по време на обедната почивка", казва тя.

Правителството обмисля начини да направи социалните мрежи по-малко вредни за младите сингапурци, включително чрез въвеждане на дневен лимит за времето, прекарано в тях. Скорошно проучване установи, че doomscrolling-ът и зависимостта от социалните мрежи нанасят най-големи вреди на младите хора. Не е необичайно правителството на Сингапур да използва финансови стимули, за да повлияе на поведението на гражданите си. Предишни инициативи, насочени към здравето, включват ваучери за супермаркети срещу ходене пеша и награди за постигане на дневни цели за брой крачки. Въпреки опасенията на правителството относно четенето, 15-годишните ученици от Сингапур наскоро оглавиха световната класация по четене в рамките на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), изпреварвайки Китай и Тайван.

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Ключови думи:

Сингапур, четене, социални мрежи

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