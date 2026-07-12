Pixabay Цената само на един сертификат сега е еквивалентна на закупуването на четири автомобила "Тойота Корола" в САЩ

Купувачите на автомобили в Сингапур вече ще трябва да плащат почти 100 000 щ. долара за сертификат за притежаване на малък автомобил, съобщиха Ройтерс и БТА.

Сингапур редовно продава на търг фиксиран брой сертификати за право на собственост, които разрешават на придобилите ги да притежават автомобил за период от 10 години. Сертификатите съдействат за ограничаване на превозните средства в града държава до около 1 милион.

Градът държава има население от 6,1 милиона души и с автомобил може да се прекоси от единия до другия край за по-малко от час. Системата на търговете превърна Сингапур в града в света, където е най-скъпо да се закупи автомобил.

Цените на сертификатите за малки превозни средства, т.е. такива с обем на двигателя под 1,6 литра, са се учетворили спрямо нивата отпреди пандемията от КОВИД-19 и няма сигнали, че може скоро да поемат надолу.

"Търсенето остава силно поради конкурентните цени на електромобилите, докато наличието на сертификати за малките превозни средства по търговете намалява", заяви сингапурския министър на транспорта Джефри Сиоу в отговор на парламентарен въпрос.

Цената само на един сертификат сега е еквивалентна на закупуването на четири автомобила "Тойота Корола" (Toyota Corolla) в САЩ. Същото превозно средство в Сингапур, заедно със сертификата, регистрационните такси и данъци струва 179 888 сингапурски долара (към 121 620 евро).

За сравнение, средната годишна заплата на едно домакинствo в града държава е 149 352 сингапурски долара, а цената на малък, субсидиран от правителството, апартамент, започва от 139 000 сингапурски долара.

През октомври 2023 г., когато сертификатите за по-големи автомобили преминаха границата от 100 000 щ. долара, разрешителните за малки коли струваха 77 500 щ. долара.

Много производители на автомобили намаляват мощността на двигателите на популярните модели за пазара в Сингапур, така че автомобилите им да отговарят на условията за по-евтиния сертификат, допълва Ройтерс.