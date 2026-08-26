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"Мета" се съгласи на лимити, нощно блокиране и да плати $16,7 млрд.

Това стана в извънсъдебно споразумение със САЩ по дело за безопасността на децата във Facebook и Instagram

26 Авг. 2026
Pixabay

Meta ще блокира достъпа на тийнейджъри до приложенията си между полунощ и 6:00 ч. и ще ограничи използването им до общо два часа дневно. Мерките са част от съдебно споразумение, по силата на което компанията се съгласи да плати на американските щати до 16,7 млрд. долара, съобщава АФП, цитирана от БГНЕС.

Предложеното споразумение беше внесено във федерален съд в Калифорния и слага край на знаково дело за безопасността на младите потребители във Facebook и Instagram.

Коалиция от американски щати обвини Meta, че умишлено е проектирала платформите си така, че да пристрастяват младите хора, подвеждала е обществеността за рисковете и незаконно е събирала данни от деца под 13-годишна възраст.

„Meta се съгласи да извърши мащабни промени, които ще намалят риска от вреди, причинявани от платформите ѝ, и ще го направи в рамките на няколко месеца“, заяви главният прокурор на Калифорния Роб Бонта.

Той определи резултата като „реална промяна, истинска прозрачност и действително приложими механизми за защита на децата“.

Най-съществените части от споразумението не са финансови. По подразбиране профилите на тийнейджъри ще бъдат блокирани между 00:00 и 6:00 ч. местно време. Общото време, което те могат да прекарват ежедневно в приложенията на Meta, ще бъде ограничено до два часа.

Споразумението не представлява признание на вина или отговорност от страна на Meta, която последователно отхвърля обвиненията. То трябва да бъде одобрено от съда, за да влезе в сила.

Делото приключи през втората седмица от процеса. Ръководителят на Instagram Адам Мосери свидетелства и призна, че е рекламирал нови инструменти за защита на тийнейджърите, без да разкрие, че малко потребители са ги активирали при първоначалните тестове.

Други свидетели заявиха, че Meta е знаела, че механизмите не са ефективни и дори че са били „проектирани да се провалят“. |

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Ключови думи:

Meta, Facebook, Instagram, социални мрежи, деца

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