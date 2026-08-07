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Глобата на "Мета" за вреди върху децата вече доближава $1 млрд.

Американски съд разпореди технологичният гигант да плати още $567 млн.

07 Авг. 2026
От "Мета", която притежава Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, обявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват.
ЕПА/БГНЕС архив
От "Мета", която притежава Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, обявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват.

Федерален съдия в американския щат Ню Мексико разпореди в четвъртък технологичният гигант "Мета" (Meta) да плати още $567 млн. заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Решението е най-голямото съдебно постановление срещу компанията по дело, свързано със защитата на непълнолетните, предаде Би Би Си.

Съдия Брайън Бидшайд определи "Мета" като "обществена опасност", сравнявайки въздействието ѝ с това на замърсяването на въздуха. Според решението му компанията трябва да внесе средствата в специален фонд, който да финансира мерки за ограничаване на бъдещите вреди.

Новата санкция се прибавя към вече наложената санкция от $375 млн. по същото дело, с което общата глоба, която "Мета" трябва да плати, достигна $942 млн.

В мотивите си съдията прави сравнение между "Мета" и фабрика, чийто "продукт" са рекламите и съдържанието, а "замърсяването" - психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца.

От "Мета", която притежава Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, обявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват.

"Работим усилено, за да гарантираме безопасността на хората в нашите платформи. Бяхме прозрачни относно предизвикателствата при идентифицирането и премахването на злонамерени потребители и вредно съдържание. Убедени сме в резултатите си по отношение на защитата на тийнейджърите онлайн и ще продължим да се защитаваме срещу твърдения, които изкривяват фактите", заяви говорител на компанията.

Още след първоначалната санкция от $375 млн. "Мета" обяви намерението си да обжалва. Това беше първият случай, в който американски щат успя да осъди компанията за нарушения, свързани със защитата на деца.

В момента "Мета" е изправена пред хиляди подобни съдебни дела в САЩ. Освен решението в Ню Мексико, по-рано тази година компанията загуби и дело в Лос Анджелис със сходни обвинения.

 

За какво ще бъдат използвани средствата

Най-голямата част от средствата - $420 млн., ще бъдат насочени към лечение и психологическа помощ за деца чрез финансиране на клинични и други програми за психично здраве. Останалите средства ще подпомогнат обучения и превантивни кампании, включително за учители и здравни специалисти, които работят с деца, засегнати от негативното влияние на социалните мрежи. 

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