Съпредседателят на "Да, БГ" Божидар Божанов нападна премиера, че се страхува да признае руските хибридни атаки в България, визирайки случая с подпалените антени на Starlink в село Плана. "Защо ви е страх да назовете Русия? Защо не постъпите като полския премиер Доналд Туск, който при аналогичен случай в Полша, назова Русия и в Полша бяха арестувани четиримата извършители?".

Преди това премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности по оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink, тъй като се води разследване.

"Води се разследване, то е изключително интензивно. Аз призовавам председателя на ДАНС да не разкрива подробности към момента, въпреки вашето изключително изострено любопитство. Но е въпрос на съвсем малко време. Работим с партньорски служби да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгнат да разкриват председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да имат този резултат, към който ние се стремим, но мога да ви кажа, че ситуацията е под контрол по отношение на разследването", заяви Радев.

А вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че охраната на такива обекти е засилена:

"Това, което мога да допълня, без да дискредитираме по някакъв начин действията по разследването, е, че въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структурите на Министерството на вътрешните работи."

Радев отвърна на Божанов, че сигурно притежава "кристална топка и затова знае кой е извършителят". Премиерът призова да се изчака, "всичко ни е ясно, но трябва да приключи разследването". Шефът на ДАНС Пламен Тончев подчерта, че обектът с антените е частна собственост: "Силите ни не са безкрайни. Всеки ден засичаме как се наблюдава критична инфраструктура - жп гари, мостове. Нека да запазим спокойствие". Имало е сигнал предния ден преди палежа на антените, МВР е предоставило охрана, но тя не е успяла да предотврати саботажа. "Вие какво искате - на всяка антена да има полицай ли?!", отвърна риторично Радев. Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, напомни, че българското правителство мълча 4 дни след пожара на антените за разлика от полското, което не само че веднага съобщи за полския случай и предупреди, че това ще се случи и в други страни. И то се случи в България.