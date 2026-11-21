ЕПА/БГНЕС Взривяването на руските ракети и дрон в Полша съвпадна с началото на учение на Коалицията на желаещите

Едната от двете руски ракети, които вчера се взривиха в Полша, е била прихваната, но не е била унищожена заради лошото време, пише Rzeczpospolita, като се позовава на командващия оперитивните сили на ВС на Полша генерал Иренеуш Новака.

Шведският изтребител Gripen се опитал да прихване ракетата Х-101, но заради "извънредно сложните климатични условия" пилотът не могъл да разпознае целта нито визуално, нито с помощта на уредите. В крайна сметка шведският пилот не открил огън, макар че имал разрешение от НАТО за това, пише вестникът.

Вчера полските власти съобщиха, че на тяхна територия са се взривили две руски ракети и един дрон, които са навлезли на територията на страната по време на масираната руска атака срещу Украйна. Полският премиер Доналд Туск смята, че нарушенията на полското въздушно пространство в петък не са случайни.

„Знаем, че това, което падна на полска територия, е дошло от Русия. Следователно – и това не е само моя оценка, а и на нашите чуждестранни партньори, включително тези от НАТО – това не изглежда като инцидент. Изглежда, че имаме работа с умишлена провокация“, каза Туск. Той категорично не се съгласи с американския президент Доналд Тръмп, който омаловажи инцидентите, като каза, че Путин по погрешка е изпратил дронове и няколко "малки" ракети към Полша.

"Нека не се заблуждаваме. Има инцидент, който изисква реакция, но нашите съюзници, например Съединените щати, не искат да реагират прекалено бурно. Те не искат този отговор да предизвика нова спирала на ескалация и аз разбирам това. Но не винаги, меко казано, съм съгласен с оценката и интерпретацията на тези инциденти от американската страна", контрира Туск.

Останалите съюзници от НАТО също оценяват инцидентите като недопустими.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди "грубите нарушения" на полското въздушно пространство, както и "атаките на Русия и войната, която тя води", предаде Франс прес. Днес той ще посети Полша.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази "цялата си солидарност" с Полша.

Нарушаването на полското въздушно пространство е "напълно неприемливо", каза на свой ред британският премиер Анди Бърнам, цитиран от "Ройтерс".

"Като засилва агресивната си война срещу Украйна и като продължава да следва агресивна политика на европейска територия, Русия играе безотговорна игра, която може само да я изолира още повече и да засили решимостта и единството на европейците, както и на всички онези, които искат да работят за мира и стабилността на нашия континент", написа френският президент Еманюел Макрон в "Туитър".

Досега няма реакция от България, която също е член на НАТО.

Русия също не е коментирала инцидентите официално.