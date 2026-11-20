Руският президент Владимир Путин е пратил дронове и няколко малки ракети в Полша без да иска. Това обясни американският президент Доналд Тръмп по Fox News.

Коментарът на Тръмп бе във връзка с днешните инциденти с руски ракети и дронове в полското въздушно пространство.

Полският премиер Доналд Туск обаче не се съгласи с омаловажаването на случилото се: "Нека не се заблуждаваме. Има инцидент, който изисква реакция, но нашите съюзници, например Съединените щати, не искат да реагират прекалено бурно. Те не искат този отговор да предизвика нова спирала на ескалация и аз разбирам това. Но не винаги, меко казано, съм съгласен с оценката и интерпретацията на тези инциденти от американската страна".

Polish PM Donald Tusk on Russian missile and drone incidents in Polish airspace:



Let's not fool ourselves. There is an incident that requires a response, but our allies, for example the United States, do not want to overreact.



They do not want that response to trigger another… pic.twitter.com/7BmU4pxsb9 — Clash Report (@clashreport) 20 ноември 2026 г.

"В този конкретен случай никой няма да се опитва да го представя като невинен инцидент. Ние ще дадем много подробна информация за това какво наистина се е случило и няма да се съобразяваме какво пасва на нечий наратив", допълни Туск.

Две ракети и един реактивен дрон се взривиха днес в Полша, като едната ракета е в близост до мястото, където "Коалицията на желаещите", подкрепяща Украйна, провежда в момента учение. По чудо не се стигна до жертви.

На въпрос на Fox News относно изявлението на полския премиер Доналд Туск, Тръмп отвърна: „Путин прати дронове към Полша и няколко малки ракети по погрешка“ Не е ясно откъде Тръмп знае какво е искал или не искал да направи Путин и защо смята, че ракетите са малки. Със сигурност поне една от ракетите е от типа Х-101, която може да носи бойна глава с тегло до 800 кг.

По същия начин Тръмп омаловажава убийствата на Русия в Украйна. Руската армия всеки ден бомбардира мирни градове, критична инфраструктура и убива украинци, но Тръмп смята, че Путин "можеше да бъде много по-жесток".

🤡 Putin accidentally launched drones at Poland, as well as several small missiles, — Trump for Fox News. pic.twitter.com/Yoc05yZWkK — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 20 ноември 2026 г.

Размяната на реплики между Туск и Тръмп започна още вчера, когато полският премиер реагира на срещата на американския президент с руския президент Владимир Путин и особено за репликата му, че Путин е негов приятел. "Господ да ни пази от такива приятели", написа Туск в "Туитър". След което добави: "Путин не ни е и никога няма да бъде наш приятел".

Putin nie jest i nigdy nie będzie naszym przyjacielem. pic.twitter.com/CZeyOSmaUG — Donald Tusk (@donaldtusk) 19 ноември 2026 г.

Тръмп обаче не се впечатли: "Нищо не мога да направя по въпроса. Познавам го отдавна". И не пропусна да си припише и успеха на Туск на изборите. "Аз харесвам полския премиер. Не забравяйте, че аз го подкрепих. И той спечели, благодарение на тази подкрепа. Той беше на 10-то място и е прекрасен човек", каза Тръмп. В случая той бърка Туск с полския президент Карол Навроцки.