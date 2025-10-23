9 месеца Русия държи 5900 българи без пенсия

Девет месеца 5900 българи, работили в бившия СССР и Руската федерация, не получават пенсии заради проблеми с руската банка, през която трябва да минават плащанията. Първоначално Москва е опитвала да ползва банка, която попада под санкциите на ЕС срещу Русия. Едва през август е предложена друга финансова институция, която да може да извършва плащания в ЕС.

За проблема се разбира от парламентарен въпрос на депутата от ПП-ДБ Стела Николова. През март 2025 г. българите, които получават руска пенсия, не са получили тримесечните си плащания, пише тя. Това поставя голяма група от възрастни хора в особено тежко социално и финансово положение, посочва Николова. От нейното изложение става ясно, че проблемът е бил повсеместен в Европа, но през август 13 000 пенсионери в Латвия и Естония са успели да получат парите си.

От отговора на социалния министър Борислав Гуцанов се разбира, че първоначално пенсионният фонд на Руската федерация е искал да ползва "Газпромбанк" за трансферите, но с това са възникнали трудности поради наложени от САЩ санкции. "Газпромбанк" е била упълномощената банка за международни преводи на пенсии и други социални плащания. Заради санкциите нашият НОИ е отнесъл въпроса до Външно, МФ, КФН и БНБ. Междувременно през август Москва предлага друга банка - ING Bank (Eurasia), която не е в обхвата на европейските санкции. НОИ вече е информиран, че няма да има пречки преводите да се извършват през тази банка. От отговора на Гуцанов става ясно, че засегнати от казуса са и руски пенсионери. Вижда се и че към края на септември намереното решение тепърва ще се привежда в действие.