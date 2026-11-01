Йотова води с 18 на сто при 17.39% обработени протоколи

БГНЕС Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят в класирането на президентските избори с 57.943% (182 002 гласа), показват официалните данни от сайта на ЦИК при 17.39% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават далеч назад с 39.007% (122 522 гласа).

3.050% от избирателите (9581 души) са гласували с "Не подкрепям никого".

Засега данните за избирателната активност са към 16 часа на изборния ден – 19.33%. Това са 1 282 848 гласували избиратели от 6 637 274 по списък.