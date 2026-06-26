Пеевски удари рекорд от 90% недоверие

Делян Пеевски е с рекордно ниско доверие от 6% и рекордно високо недоверие от 90%. Спад на симпатиите има и при премиера Румен Радев. Всичко това обяви социологът Доборомир Живков от „Маркет ЛИНКС“ пред bTV на база последното проучване на агенцията.

Доверието в Народното събрание е частично възстановено след кризата в предишните мандати. То дори се увеличава от 19% на 22% след 19 април. Недоверието към кабинета днес спрямо първите му дни обаче се увеличава - с 6%, и то без проучването да констатира последните нагласи при драмите с бюджета. Аналогично се наблюдава спад и при министър-председателя - около 9%. 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено, а 11% считат, че то не променя модела. Но като цяло все още симпатиите към правителството са високи - 45% "По принцип това е изключително силен старт", коментира Живков.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ е с 14% доверие и 65% недоверие, Божидар Божанов с 11% доверие и 61% недоверие и т.н., сочи още проучването.

То е национално, финансирано и реализирано от bTV и „Маркет Линкс“ - сред 1005 лица над 18 години в периода 13–21 юни по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.