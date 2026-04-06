Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Във "Възраждане" настояват за свободата да харесват руска дограма

Като гражданин се чувствам изнасилен от управляващите заради еврото, като бизнесмен - не толкова, обяви депутатът Димо Дренчев

Днес, 17:02
Димо Дренчев (вляво) с партийния лидер Костадин Костадинов.
Димо Дренчев (вляво) с партийния лидер Костадин Костадинов.

Телевизионно интервю на депутата от "Възраждане" Димо Дренчев извади наяве парадоксите в идеологията на националистическата формация.

Повод даде мнението на Дренчев, изразено в предаването "Офанзива" по Нова ТВ, че страната ни е била насилена да влезе в еврозоната. Водещият Любо Огнянов го попита дали като бизнесмен, какъвто е бил Дренчев, се чувства по същия начин, след като сега, благодарение на еврото, може да работи с европейските си бизнес партньори по-лесно. "Като гражданин се чувствам изнасилен от управляващата партия", отвърна депутатът. "А като бизнесмен – не толкова изнасилен?", саркастично каза водещият. "Не толкова", призна си Дренчев.

"Да се пошегувам леко - бихте ли ни препоръчали руска дограма? Германската по-добра ли е", полюбопитства Огнянов. Дренчев започна да обяснява, че много германски компании работели в Русия, но призна, че не е продавал руска дограма. "Бих искал да имам избор", настояваше той. "Че продавайте руска дограма, да видим колко ще я купят", посъветва го водещият. Дренчев държеше, че иска да има избор какво да си купи, а сега, покрай санкциите над Русия, е лишен от такъв.

При всичките си критики към ЕС и еврото, националистът обяви, че партията му всъщност не говорела за излизане от съюза.

Така и не се разбра ясно каква е позицията на "Възраждане" за данъчната политика. Дренчев смята, че страната все още се нуждае от плосък данък, но в същото време предвижда и прогресивно облагане, така че "олигарсите, които имат милионни доходи на година, да плащат повече".

Това не е първият случай, в който депутати от "Възраждане" са "раздвоени" за еврото. Преглед на декларациите им по публичния регистър преди време показа, че повечето от тях държат спестяванията си в евро, въпреки яростната кампания в защита на българския лев, която раздухваха.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Възраждане, Димо Дренчев, парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?