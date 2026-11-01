Йотова води с 18% при преброени над половината от гласовете

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят в класирането на президентските избори с 57.954% (580 918 гласа), показват официалните данни от сайта на ЦИК при 52.42% обработени секционни протоколи. Андрей Гюров и Георги Кандев остават далеч назад с 39.006% (390 988 гласа). 3.040% от избирателите (30 473 души) са гласували с "Не подкрепям никого".

Засега данните за избирателната активност са към 16 часа на изборния ден – 19.33%. Това са 1 282 848 гласували избиратели от 6 637 274 по списък.

В тон с традицията, най-вероятно утре до обед преброяването в сайта на ЦИК ще закотви за ден-два на 99.99% протоколи. После ще се изчисли избирателната активност, след което ще се съобщят официалните крайни резултати.