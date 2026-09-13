Около 200 души от ДАИ и тол системата ще бъдат съкратени

Готвената реформа в пътния контрол "ще изяде" около 200 щатни бройки в ДАИ и тол системата, стана ясно днес от разяснения на представители на изпълнителната власт. "Част от функциите на ДАИ и част от служителите ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и агенцията ще бъдат съкратени", заяви пред Нова телевизия заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Именно тези проценти правят около 200 души. „Тази реформа ще доведе до 28% оптимизиране в състава кумулативно", потвърди и министърът на транспорта Георги Пеев пред БНТ.

В средата на седмицата правителството прие 31 мерки за подобряване на безопасността на пътищата. Реформата в пътния контрол е част от тях. Предвижда се агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да координира политиката, анализира рисковете и управлява безопасността. МРРБ, агенция „Пътна инфраструктура“ и общините ще отговарят за пътната инфраструктура. МВР ще поеме единния контрол, като към него ще преминат част от служителите, правещи проверки на терен, а сега са към ДАИ. В същото време агенция „Автомобилна администрация“ ще запази всички свои регулаторни, лицензионни и контролни функции извън самия път – проверки на технически пунктове, превозвачи и автошколи.

Още готвени промени: при нарушение данните от тол системата ще бъдат подавани към най-близкия екип на „Пътна полиция“; на тол рамките ще има електронни табла, които ще дават информация за конкретни автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания, обходни маршрути и влошени метеорологични условия; предвижда се въвеждането на „електронен доказателствен запис“, чрез който водачите ще могат да получават електронно съобщение за нарушението и да плащат глобата по-бързо; създаване на 6 нови полигона за водачи.