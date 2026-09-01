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МВР се похвали с неразкрито убийство отпреди 13 години

01 Септ. 2026

След злополучното PR-посешение на премиера в бедстващото село Струмяни Радев разпореди "проверка" на действията на МВР по ареста на местната активистка с гумени ботуши Гергана Петрова. 

Проверката даде страхотен резултат! 

Кафяви медии днес гръмнаха с криминален случай от 2013 година - мъжът, с когото Гергана Петрова съжителствала тогава, бил убит. Заподозрян бил друг мъж, за когото се твърди, че бил в интимни отношения с Петрова. 

Нито въпросният "любовник" е съден, нито самата Петрова. Тя е задържана за 24 часа и няма обвинение, мъжът остава в ареста 72 часа и също е освободен, по-късно делото е прекратено. Случаят остава неразкрит. 

Тоест от МВР се иска да направят проверка за ареста на Петрова, те в отговор дискретно се хвалят с неразкрито убийство отпреди 13 години - сиреч и тогава пак са я свършили като кучето на нивата. 

Тоест, разбира се, аз не мога да твърдя със сигурност, че точно хора от МВР са пуснали по медийната канализация тази стара история. 

Да речем, че не са се обаждали милиционери в редакциите, това може да го свърши всеки квартален дилър на каишка. Песъка от Редута разказва на главния редактор Галфон Триперов сензация отпреди 13 години. 

Галфон изяжда две люти чушки да му възпалят хемороидите и пише разгромна дописка за една морална убийца, косвено свързана с нещо чудовищно. 

Това като се опише с подходящи акценти, после потича и в кенефите на социалните мрежи, вече без дори формално да се търси някаква фактологична прецизност - така Гергана Петрова се превръща в "основна заподозряна и поръчителка на убийството". За примитивна публика, която не придиря за точност на формулировките, това звучи достатъчно позорно и злепоставящо тази политически неприятна жена, има тръпка и емоция, кръв и телесни течности! 

И така. 

Дайте проверка - на ви старо неразкрито убийство! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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Ключови думи:

есе, МВР

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