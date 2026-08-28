Мощен заглушител наруши комуникацията на Радев в Струмяни

НЕ СЕ ЧУВА! СТРУМЯНИ, ИМАМЕ ПРОБЛЕМ!

По време на посещението на президента Радев в село Струмяни МВР регистрира действието на мощен заглушител, който наруши комуникацията на местна журналистка-активистка и държавния глава. Журналистката искаше нещо да попита, Радев много искаше да я чуе, за да отговори, но в този момент заглушителят се задейства и отведе журналистката за справка.

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По-късно МВР призна, че са открили и задържали заглушителя, но междувременно някой му отскубнал нещо.

Говорител на местната МВР-интелигенция обясни нещата по-така философски и метафорично, все едно Иво Христов да ти прави сапиосексуален петинг:

"Разбирате ли - каза фуражко-интелектуалецът, - ние се вгледахме дълбоко в себе си, потърсихме връзка с мъжката си енергия и самонарастващия логос, защото вътрешният ред е вътрешна красота и красив ум. Ние осъзнахме, че заглушителят е в самите нас, но междувременно някой му беше отскубнал нещо и ние фактически се озовахме в положение да сме задържали заглушител без признаци на заглушител. Получи се някакво изтичане на чувствителна информация, изтичане на мозък. И фактически се оказа, че сме доста прости за такова сложно удоволствие на висок стил. Така че ние сме умствено и всячески невинни, ние дори нямаме собствено Районно управление. По въпросите на вътрешния ред се обслужваме от РУ-Сандански, което е част от ОДМВР-Благоевград" - изтъкна интелектуалецът и се просълзи от моралното напрежение.

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На територията на Струмяни по същото време бе заглушен и друг гражданин, като този път оглушаването било постигнато чрез удари с тъп предмет. Тъпият предмет отказа да се легитимира, РУ-Сандански отказа да разкрие самоличността на колегата си преди да е завършила проверката.