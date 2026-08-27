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Водата в сиренето с грижа гони конституционно мнозинство

Сиреновата партия ХАШДВЕО вече може да си избере Висш съдебен съвет, има 2/3 от процентите

27 Авг. 2026

ЗА МЕН ТИ СИ МОРСКА СИРЕНА...
Грижата си е грижа, сиренето е с пари, дори да е пълно с вода. Както съобщиха "Активни потреботели" - сиренето в "Кошница с грижа" е над 65 процента вода, което е близо до конституционното мнозинство. 

Евтиното сирене в "Кошница с грижа" е пълно с вода
Кампанията "Кошница с грижа", която кабинетът "Радев" упорито се опитва да представи като успешна, става все по-нелепа. Грижата" на държавата се състои в това да притиска бизнеса да продава евтино, без да гарантира, че евтиното ще е качествено.
СЕГА
27 Авг. 2026

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Причината за тази иновация е не е в криворазбрана пестеливост, защото ако е въпросът, тя и водата поскъпва. Всичко това се прави с цел постигане на стабилност в сиренето, както се постигна стабилност в политическия живот - и дори по-голяма! Когато прогресивната гола вода в сиренето достигне 2/3 от процентите, партия ХАШДВЕО ще може да си избере Висш съдебен съвет. С конституционно мнозинство могат да се проведат и всички належащи реформи в саламурата и прокуратурата. А пътят на реформите винаги е за предпочитане пред пътя на революцията, партизанщината и обирането на мандрите. 
След още няколко процента в сиренето ще се постигне и хармоничното съотношение на планетата Земя, чиято повърхност е 71% вода. 
Виден мандраджия подкрепи конституционното мнозинство на водата в сиренето и даде за сравнение едно от сирената на нашите западни партньори: 
"И моцарелата е водниста, но никой не го прави на въпрос. Муцка си е моцарелата!" - изтъкна човекът от бранша. 
...А МОРЯКЪТ УДАВНИК Е В САЛАМУРАТА!

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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